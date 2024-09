Eccellenza: Bisceglie ed Unione Calcio si sbloccano

Arriva alla quarta giornata di campionato il primo sorriso per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che colgono la prima vittoria nel torneo di Eccellenza al termine di due buonissime prove contro Canosa e Polimnia.

Vittoria all’esordio sulla panchina nerazzurra per mister Loseto che rivoluziona la formazione rispetto alla gestione Scaringella e coglie tre punti fondamentali contro il Canosa grazie alla firma di Carlucci in avvio di ripresa. Il nuovo tecnico biscegliese sfrutta immediatamente l’apporto giunto dal calciomercato dando spazio a ben tre dei nuovi acquisti arrivati in settimana ovvero De Vivo, Beniti e Pedrini. Buon Canosa in avvio di gara con l’ex Unione Saani che prova a rendersi pericoloso dalle parti di Tarolli. Il primo tempo è comunque avaro di emozioni e il Bisceglie si fa vedere solamente con una conclusione di Pedrini al 20’ disinnescata dall’ex di turno Vicino. L’importanza della posta in palio e il difficile momento vissuto dalle due squadre incide sull’andamento del match che staziona molto nella zona centrale del campo e così si va al riposo con il risultato inchiodato sullo 0-0.

Al rientro dagli spogliatoi la partita non sembra cambiare copione ma i padroni di casa appaiono più propositivi e al 50’ trovano l’episodio giusto per sbloccare la gara e portare a casa i tre punti. Su un retropassaggio avventato di Gomis si avventa Pedrini, la sfera termina sui piedi di Carlucci che con freddezza mette in rete portando avanti i suoi. L’inerzia della partita cambia improvvisamente e dieci minuti più tardi le cose si complicano per il Canosa che resta in dieci per il rosso diretto sventolato a Saani, reo di un fallo molto duro in area nerazzurra sugli sviluppi di un calcio da fermo. L’espulsione agevola il compito degli stellati che contengono le iniziative canosine con grande autorevolezza e si chiudono ottimamente grazie anche all’ottima prova di Tarolli, bravo a guidare la difesa con personalità fino al triplice fischio che vale l’1-0 finale.

Con una grandissima prova di cuore coglie la prima vittoria in campionato anche l’Unione Calcio che, in rimonta e in inferiorità numerica, compie l’impresa superando a domicilio il Polimnia con il punteggio di 1-2. Mister Monopoli cambia leggermente l’undici rispetto alla sconfitta contro il Brilla Campi di sette giorni fa dando spazio dall’inizio agli under La Notte e Dell’Olio e ad Andriano, Ngom e Dembele. Confermato Amoroso al centro dell’attacco. Il piano partita degli azzurri, tuttavia, si complica subito in virtù dei due cartellini gialli rimediati da Miano nel primissimo segmento di gara che lascia i suoi in inferiorità numerica dopo appena quattordici minuti. L’episodio incide notevolmente sul match infatti il Polimnia alza il baricentro e al 32’ trova il guizzo vincente per portarsi in vantaggio grazie a Santos Falciano. Il grande merito degli uomini di Monopoli, però, è quello di non disunirsi al cospetto della situazione difficile e all’intervallo i padroni di casa conducono solo di misura nonostante la superiorità numerica.

Gli ospiti rientrano in campo con ancor più determinazione ad inizio ripresa, decisi a rimettere la partita in discussione nonostante la difficile situazione. L’ottimo avvio dei biscegliesi viene premiato al 48’ quando il neo entrato Pelosi entra in area seminando il panico nella difesa barese e con freddezza supera Lonoce riequilibrano la sfida. Il Polimnia fatica a far valere la superiorità numerica e ad eccezione di una buona chance sui piedi di Lanzone al 65’ non riesce a creare presupposti per il 2-1. Al contrario l’Unione gioca con grande solidità e al 72’ compie il clamoroso sorpasso con l’incornata del giovanissimo La Notte sugli sviluppi di un corner. Solo a questo punto arriva la reazione del Polimnia con Conteh che si procura due volte, al 74’ e all’86’ la possibilità di riequilibrare la sfida ma in entrambe le occasioni pecca di imprecisione mettendo sul fondo da buonissima posizione. Nel finale gli uomini di Monopoli stringono i denti e al fischio finale possono esultare per una vittoria meritata per come maturata e per lo spirito mostrato dal gruppo.

Grazie a questi due successi le due formazioni cittadine migliorano decisamente la propria classifica salendo a quota 4 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 22 settembre, il Bisceglie sarà di scena in trasferta sul campo del Massafra mentre l’Unione Calcio ospiterà al “Di Liddo” la matricola Atletico Acquaviva. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA ECCELLENZA