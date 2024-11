Eccellenza: Bisceglie ed Unione Calcio ritrovano il sorriso / CLASSIFICA

Pomeriggio perfetto per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che ritrovano il sorriso superando rispettivamente Brilla Campi e Corato nei match validi per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Torna al successo, dopo due sconfitte consecutive, la formazione di mister Loseto che batte di misura il Brilla Campi sul neutro di Bitritto grazie alle reti di Koné e Pedrini. I gol, uno per tempo, consentono ai nerazzurri di avere la meglio di un avversario mai domo capace di dimezzare lo svantaggio nel finale grazie al sigillo di Caravaglio. Finisce dunque 2-1 per i padroni di casa, un risultato vitale per il morale e la classifica di Stefanini e compagni considerando anche l’inferiorità numerica patita per tutto il secondo tempo.

L’avvio del Bisceglie è positivo e si concretizza in un dominio del campo nel primo segmento della sfida che si sblocca meritatamente al 20’ grazie al calcio di rigore trasformato da Koné e concesso per un fallo di mano di un difensore salentino. I nerazzurri continuano a spingere ma peccano, come di consueto, in fase realizzativa non trovando il raddoppio prima del riposo. Questa mancanza di freddezza sotto porta rischia di compromettere il pomeriggio dei padroni di casa dopo appena una trentina di secondi della ripresa quando, l’ultimo arrivato dal calciomercato, Di Fulvio lascia i suoi in dieci uomini collezionando il secondo cartellino giallo della propria gara. Il Brilla Campi, con il vantaggio di un uomo, tenta di riaddrizzare la partita ma il Bisceglie compensa la situazione difficile con grande cuore e determinazione trovando addirittura il raddoppio al 64’ con l’ottima giocata di Pedrini, bravo a superare Carriero con un gran tiro dalla distanza. Il 2-0, tuttavia, non spegne il Brilla Campi che, grazie anche ai cambi, riesce a mettere pressione ai nerazzurri trovando la rete per dimezzare lo svantaggio a dieci minuti dal novantesimo con Caravaglio. Il finale diventa incandescente ma il muro difensivo biscegliese regge fino al sesto minuto di recupero e al triplice fischio può esplodere tutta la gioia del collettivo di mister Loseto, che può guardare con più tranquillità ai prossimi impegni.

Anche l’Unione Calcio ritrova il successo dopo due giornate avare di soddisfazioni violando il domicilio del Corato per 0-2. Una vittoria importante per i ragazzi di mister Monopoli, bravi a sfruttare l’ottimo momento successivo al rientro dagli spogliatoi per indirizzare la gara a proprio favore.

Ritmi blandi in avvio di match con il Corato che si preferire agli ospiti sul piano del gioco grazie alle due iniziative di Sidibè nel primo quarto d’ora. I neroverdi continuano a fare la partita e, alla mezz’ora, solo uno strepitoso Lullo riesce a fermare per due volte Ingredda lanciato a rete nello spazio di sessanta secondi. Il pericolo scuote l’Unione che esce dal torpore nel finale di frazione costruendo l’occasione più nitida con il colpo di testa di Farinola che incoccia il palo al 38’. All’intervallo si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Al rientro sul terreno di gioco gli azzurri tornano in campo con un piglio decisamente diverso e impiegano solo tre giri di lancette per sbloccare la partita grazie alla freddezza di Amoroso, bravo a trasformare un calcio di rigore conquistato da Binetti. Lo svantaggio pesa sul morale dei padroni di casa che subiscono le folate dei biscegliesi, bravi a sfruttare il momento favorevole. Al 54’ è ancora Farinola a rendersi protagonista vedendosi negare il raddoppio solo da una prodezza di Lacirignola. Poco male per l’Unione Calcio che trova il 2-0 centoventi secondi più tardi in virtù del guizzo di Miano, bravissimo a beffare la difesa avversaria e a girare in rete un cross di Pelosi. Il raddoppio spegne definitivamente le velleità del Corato che non riesce a costruire sostanziali pericoli dalle parti di Lullo. Nel finale, anzi, sono ancora gli azzurri ad avere le chance per arrotondare con Pelosi, la cui conclusione è imprecisa sull’ottimo assist di La Notte.

I risultati positivi del pomeriggio consentono alle due formazioni biscegliesi di risalire la graduatoria. L’Unione Calcio aggancia il sesto posto salendo a quota 20 punti in classifica, ad una sola lunghezza di distacco della zona playoff, mentre il Bisceglie resta in zona playout al quindicesimo posto con 15 punti ma guadagna una posizione superando il Bitonto. Nel prossimo turno, previsto domenica 10 novembre, il Bisceglie si recherà in trasferta sul difficilissimo campo del Polimnia mentre l’Unione ospiterà il Novoli in uno scontro diretto per la zona playoff. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

