Eccellenza: Bisceglie ed Unione a bottino pieno / CLASSIFICA

Doppio successo per Bisceglie ed Unione Calcio nel quindicesimo turno di Eccellenza Pugliese. I nerazzurri sconfiggono l’Atletico Acquaviva per 1-0 nel match deciso dal rigore di Stefanini. Gli azzurri vincono 0-3 sul campo dell’Arboris Belli, trascinati dal solito Amoroso.

Il Bisceglie Calcio riscatta la sconfitta rimediata la scorsa giornata contro il Polimnia, vincendo di misura nel match giocato sul campo “Gaetano Scirea” di Bitritto contro l’Atletico Acquaviva. La sfida si è rivelata molto tattica ed equilibrata, con le due squadre che hanno fatto fatica a trovare spazi e creare occasioni da gol. Alla fine sono i padroni di casa a spuntarla grazie alla chance dal dischetto, procurato per un fallo di mani in area piccola di Asselti, trasformata da capitan Stefanini all’83’. Tre punti fondamentali per la squadra allenata da mister Loseto che prosegue la striscia di imbattibilità casalinga, salendo a quota 18 punti. Nel prossimo turno di campionato i nerazzurri saranno impegnati sul campo del Bitonto Calcio, con l’obiettivo di trovare punti importanti per scalare la classifica.

L’Unione Calcio rispetta i favori del pronostico ed espugna il campo del fanalino di coda Arboris Belli. Gli azzurri sbloccano il match al 19′ con lo splendido pallonetto del bomber Amoroso che firma il vantaggio. Gli ospiti sfiorano il raddoppio prima con Suriano e poi con Farinola, ma vanno a riposo con una sola lunghezza di vantaggio sugli avversari. Ad inizio ripresa gli ospiti si procurano un calcio di rigore, realizzato da Suriano e che vale lo 0-2 momentaneo. Al 60′ i padroni di casa falliscono la chance dal dischetto con Longo, non riuscendo ad accorciare le distanze. Nel finale di gara l’Unione cala il tris con la doppietta di Amoroso su assist di Farinola, mettendo in cassaforte il match. Importante successo in trasferta per la squadra di mister Monopoli, che vola a 24 punti agganciando Gallipoli e Acquaviva, in attesa del prossimo impegno casalingo contro il Massafra.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO