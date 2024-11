Eccellenza, Bisceglie e Unione Calcio vietato sbagliare

Si avvicina sempre più la fine del girone d’andata del campionato di Eccellenza Pugliese con Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 16 Novembre in occasione del quindicesimo turno del massimo torneo regionale.

I nerazzurri puntano al riscatto dopo il ko con il Polimnia e vogliono proseguire la striscia di imbattibilità casalinga contro la sorpresa Atletico Acquaviva. Il Bisceglie mette nel mirino il quinto successo stagionale per risalire posizioni in graduatoria e rosicchiare punti dalle compagini che la precedono. Non sarà semplice in quanto la compagine ospite è reduce dal pareggio casalingo contro il Racale e va a caccia di punti per rimanere nelle zone nobili della classifica. Nove i punti di distacco tra le due contendenti (24 per l’Acquaviva contro i 15 del Bisceglie). Non sarà dell’incontro Borgermino top-scorer della squadra allenata da Leonino, appiedato per due turni dal Giudice Sportivo. La gara, che si giocherà allo “Scirea” di Bitritto alle ore 16.00, sarà diretta da Carlo Antico di Brindisi affiancato da Francesco Tullo di Bari e Michele Cozza di Casarano.

Trasferta al “Ruggeri Scanni” di Alberobello per l’Unione Calcio ospite del fanalino di coda Arboris Belli. Una partita che sulla carta vedrebbe favoriti gli azzurri considerando il distacco in classifica. Tuttavia i gialloverdi vogliono dare continuità al 2-2 maturato nell’ultimo incontro casalingo con il Gallipoli. L’Unione invece, punta a fare bottino pieno per sopravanzare in classifica ed avvicinarsi a grandi falcate alla zona playoff ad oggi distante due punti. Il match inizierà alle 14.30 con la direzione di gara affidata a Giuseppe Pellecchia di Bari coadiuvato da Alberto Loconte sempre di Bari e Dario Gagliardi di Molfetta.

Foto: Emmanuele Mastrodonato