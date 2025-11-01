Eccellenza: Bisceglie e Unione Calcio incrociano le ultime in classifica

Superato positivamente il secondo turno di Coppa Italia è tempo di rituffarsi nel campionato per Bisceglie ed Unione Calcio che, domani pomeriggio, scendono in campo nei match valevoli per la dodicesima giornata di Eccellenza.

Aprono il programma, alle ore 14.30, i ragazzi di mister Rumma che al “Ventura” ricevono la visita del fanalino di coda Foggia Incedit. Una sfida da non sbagliare per gli azzurri per continuare a risalire la graduatoria e allontanarsi dalla zona playout, distante solo due lunghezze. Il momento dell’Unione Calcio è positivo infatti, dopo un inizio di stagione complesso, i biscegliesi hanno alzato i giri del motore e in campionato sono in serie positiva da sei turni con due vittorie consecutive nelle ultime due gare contro Canosa e Massafra. Sul fronte opposto, la situazione di classifica degli ospiti è più difficile con soli cinque punti conquistati nel primo segmento del torneo. Nonostante ciò, i foggiani appaiono in ripresa infatti, dopo una striscia di sei sconfitte consecutive nelle prime sei giornate, nelle ultime settimane sono riusciti a muovere la classifica cogliendo anche la prima vittoria stagionale superando di misura lo Spinazzola. Una partita da prendere con le pinze e da approcciare nel modo giusto per Zinetti e compagni per non vanificare la possibilità di conquistare la terza vittoria consecutiva. L’incontro tra Unione Calcio e Foggia Incedit sarà diretto da Valeria Pepe di Lecce coadiuvata dagli assistenti Matteo Filiberto Spedicato di Lecce e Carlo Boccuzzi di Bari.

Due ore più tardi, alle ore 16.30, al “Caduti di Superga” di Mola va in scena il più classico dei testacoda tra i padroni di casa della Virtus Mola, ultimi in classifica a quota 5 come il Foggia Incedit, e il Bisceglie di mister Di Meo, capolista solitaria del torneo con 24 punti. Un match assolutamente da non fallire per i nerazzurri decisi a mantenere la vetta e desiderosi di approfittare dello scontro diretto tra due delle inseguitrici, Taranto e Canosa che si affronteranno a Massafra nel primo pomeriggio. Nonostante le fatiche di coppa il tecnico stellato ha chiesto un ulteriore sforzo ai propri ragazzi per proseguire il proprio cammino di altissimo livello in campionato fin qui caratterizzato dall’assenza di sconfitte. Anche i padroni di casa sono reduci dall’impegno di coppa in settimana, che è coinciso con l’eliminazione dal torneo per mano dell’Unione Calcio, abile a fermare la corsa della Virtus Mola al termine del doppio confronto. L’uscita dalla coppa ha acuito il momento di difficoltà dei baresi che in campionato non vincono addirittura dalla prima giornata. Dal 31 agosto, infatti, il Mola ha conquistato solo due pareggi contro il Maglie, alla settima giornata, e il Foggia Incedit, nello scorso turno, a fronte di ben otto sconfitte. La sfida tra Virtus Mola e Bisceglie sarà diretta dalla terna composta dall’arbitro Marco Albano di Taranto e dagli assistenti Domenico Nasca e Savio Capuano, entrambi provenienti da Barletta. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)