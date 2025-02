Eccellenza: Bisceglie di scena contro la capolista Barletta nel recupero di campionato

Giovedì di campionato per il Bisceglie Calcio che, questo pomeriggio alle ore 15, torna in campo allo stadio “Puttilli” di Barletta per recuperare il derby contro la capolista, valevole per la trentesima giornata del torneo.

Un vero è proprio big match per i ragazzi di mister Di Meo al cospetto dei padroni di casa decisi a far propria l’intera posta in palio per conquistare la promozione matematica in Serie D. In caso di successo, infatti, il Barletta aumenterebbe a ventidue lunghezze il vantaggio sull’Acquaviva cogliendo il salto di categoria con ben sette giornate di anticipo. Una vittoria del campionato che non è mai stata in discussione per i biancorossi, protagonisti di una cavalcata inarrestabile caratterizzata da zero sconfitte e ben ventitré successi in trenta partite. Manca appunto solo il conforto della matematica per la corazzata guidata in panchina da Pasquale De Candia, che proverà a chiudere il discorso davanti al proprio pubblico al fine di potersi dedicare unicamente alla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Sul fronte opposto, però, il Bisceglie vuole rimandare la festa dei barlettani cercando di ritrovare il successo dopo una striscia di quattro pareggi consecutivi, che ha complicato le chance residue di agganciare la zona playoff. I nerazzurri non vogliono lasciare nulla di intentato e nell’ultimo segmento di torneo proveranno a cogliere più punti possibili per non avere rimpianti e, soprattutto, per allontanare definitivamente lo spettro della zona playout attualmente distante solo tre lunghezze. Quello in programma oggi è il quarto confronto stagionale tra le due compagini che si sono affrontate, oltre che all’andata, anche in Coppa Italia regionale ad inizio stagione. Il bilancio è nettamente favorevole ai biancorossi che hanno colto tre vittorie su tre. Nel doppio confronto in coppa il Barletta si impose per 2-1 in casa e per 0-1 nel ritorno al “Di Liddo” mentre nel match d’andata di campionato, disputatosi sul neutro del “Sante Diomede” di Bari, una rete di Belladonna consentì ai biancorossi di punire un Bisceglie generoso ed autore di un’ottima prestazione.

L’arbitro designato per la sfida è Carlo Vigilante di Bari, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Rossiello di Molfetta e Angelo Conversa di Bari. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)