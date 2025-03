Eccellenza: Bisceglie di scena ad Acquaviva, Unione Calcio ospita l’ultima della classe

Quintultima giornata di campionato per Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 9 marzo, alle ore 15.00, per affrontare il trentaquattresimo incontro del massimo torneo regionale.

I nerazzurri saranno di scena ad Acquaviva per affrontare la squadra locale autentica sorpresa della competizione. Il Bisceglie vuole uscire indenne per mantenere vive le speranze playoff sperando in qualche passo falso delle squadre che la precedono. I padroni di casa invece, mettono nel mirino il diciassettesimo sigillo in campionato e riscattare il ko rimediato nell’ultima uscita casalinga con il Galatina. Le due compagini hanno quattro punti di distacco (57 i punti dell’Acquaviva contro i 53 del Bisceglie). All’andata il Bisceglie vinse per 1-0 grazie al gol su rigore di Stefanini.

Occasione d’oro per l’Unione Calcio che, al “Di Liddo”, se la vedrà con il fanalino di coda ormai retrocesso Arboris Belli. Una opporturnità da cogliere al volo per risalire posizioni in graduatoria e avvicinarsi alla zona salvezza attualmente distante cinque lunghezze. Mister Rumma dovrà fare a meno dello squalificato Saani. Nel match d’andata i biscegliesi vinsero per 3-0 grazie alla doppietta di Amoroso intervallato dall’acuto di Suriano.

Foto: Emmanuele Mastrodonato