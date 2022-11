Eccellenza: Bisceglie con il San Marco per il riscatto, Unione Calcio attende il Canosa

Riscattare la clamorosa sconfitta interna con il Borgorosso Molfetta e tornare al successo dopo due giornate. Sono questi gli obiettivi con i quali Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie approcciano l’ottavo appuntamento stagionale del campionato di Eccellenza, in programma domani alle ore 14.30, nel quale affrontano rispettivamente San Marco e Canosa.

Entrambe le formazioni cittadine, infatti, non centrano i tre punti dalla quinta giornata e negli ultimi centottanta minuti hanno rispettivamente raccolto uno e due punti. I nerazzurri di mister Cinque hanno mosso la classifica solamente una volta impattando a reti bianche con la capolista Manfredonia prima di crollare domenica scorsa tra le mura amiche in virtù del gol messo a segno da Ventura al 90′, che ha consentito al Borgorosso Molfetta di espugnare il “Ventura”. Leggermente meglio ha fatto l’Unione Calcio che negli ultimi due match disputati ha pareggiato due volte in rimonta con Mola e Real Siti dimostrando carattere, non arrendendosi a situazioni di punteggio sfavorevoli e trovando la forza di riagguantare gli avversari.

È obbligato a conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla vetta il Bisceglie Calcio che si reca al “Parisi” di San Marco in Lamis ancora scottato dalla doccia fredda di domenica scorsa. È fondamentale archiviare la sconfitta per concentrarsi unicamente su questo impegno in terra foggiana che non si presenta assolutamente agevole vista la grande determinazione mostrata in questo avvio di stagione dai padroni di casa, capaci di creare grattacapi a chiunque tra le mura amiche compresa la capolista Manfredonia, uscita vincitrice di misura dal “Parisi” al termine di una gara molto combattuta. Nello scorso weekend il San Marco ha impattato per 0-0 sul campo del Canosa issandosi a quota 7 punti in classifica. Servirà pertanto il miglior Bisceglie per tornare a casa con tre punti e dimostrare che quello con il Borgorosso Molfetta è stato solamente un incidente di percorso.

Scende in campo sul sintetico amico del “Di Liddo” invece l’Unione Calcio Bisceglie che affronta il Canosa, distante appena una lunghezza in graduatoria, con l’obiettivo di aumentare il margine di vantaggio sugli avversari di turno e al contempo ridurre il gap dalla zona playoff. Gli uomini del tecnico Rumma hanno trovato con continuità la via del gol in questo inizio di campionato siglando almeno una rete in tutte le gare fin qui disputate, ad eccezione della partita persa per 1-0 con il San Severo. Gli azzurri hanno però mostrato qualche problema in più in fase difensiva concedendo sempre qualcosa e non riuscendo mai a mantenere la porta inviolata nei primi sette turni del torneo. Canosa che, nonostante il cambio di allenatore, non vive un momento felicissimo in campionato essendo reduce dalla sconfitta di misura maturata con il Polimnia e dal successivo 0-0 interno con il San Marco. I canosini, tuttavia, hanno continuato il proprio cammino in Coppa Italia e potrebbero risentire dei tre impegni in una settimana avendo affrontato giovedì pomeriggio il Manfredonia nella competizione tricolore, uscendo sconfitti per 2-1. La maggiore freschezza rispetto ai rivali rappresenta dunque una chance da sfruttare per Bufi e compagni, decisi a limare le distanze dai piani alti della classifica.

La terna arbitrale designata per l’incontro tra San Marco e Bisceglie è composta dall’arbitro Michele De Pinto di Bari e dagli assistenti tarantini Francesco Santoro e Gianmarco Sorgente mentre Unione Calcio Bisceglie-Canosa sarà diretta da Marco Lombardo di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Fabio Santo di Barletta e Simone Mazzara di Brindisi. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)