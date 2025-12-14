Eccellenza: Bisceglie campione d’inverno, l’Unione cade a Spinazzola

L’ultimo turno d’andata di Eccellenza Pugliese si chiude con il successo del Bisceglie per 2-1 contro l’Atletico Acquaviva che permette ai nerazzurri di consolidare la vetta della classifica. L’Unione esce sconfitto per 3-2 sul campo della Nuova Spinazzola.

Il Biscgelie riscatta lo stop di Canosa e batte l’Atletico Acquaviva, in un match indirizzato sui giusti binari già nel primo quarto d’ora di gioco. I nerazzurri partono forte e già al 7′ sbloccano il risultato con la conclusione di Lavopa respinta dal portiere avversario Ditoma, sulla ribattuta si avventa Sene che insacca il pallone in porta per firmare il vantaggio nerazzurro. Al 13′ Lavopa si mette nuovamente in proprio, inventa dalla sinistra e pesca in area piccola Lopez che stacca più in alto dell’avversario e di testa realizza la rete del raddoppio. Appena cinque minuti dopo ripartenza bruciante guidata da Sene che serve al centro Citro, ma il suo tiro angolato si stampa sul palo. Un giro di lancette più tardi Girardi prova una conclusione dalla distanza piuttosto innocua e dimezza lo svantaggio con l’evidente complicità di Baietti, che si lascia sorprendere ingenuamente. Al 35′ chance per il Bisceglie con Citro da posizione defilata che di punta non riesce a battere Ditoma. I padroni di casa vanno ancora vicino al gol con la punizione dello specialista Lavopa, che al 43′ bacia l’incrocio dei pali. Nuova opportunità con il colpo di testa di Graziano sul secondo palo che non inquadra la porta. Ad inizio ripresa il Bisceglie sciupa un’altra possibilità per il doppio vantaggio con l’iniziativa dalla destra di Cifarelli, la respinta corta di Di Toma e il tiro a botta sicura da pochi passi di Citro che si divora il doppio vantaggio. Al 54′ palla profonda visionaria disegnata da Lavopa che lancia Lopez verso la porta, ma l’attaccante nerazzurro non riesce a concretizzare. Nel finale gli uomini allenati da mister Di Meo ancora pericolosi da punizione ravvicinata, ma Ditoma si impegna e respinge in tuffo il destro insidioso di Maffei. Gli stellati portano a casa il tredicesimo trionfo in campionato, archiviando il girone d’andata al comando. Ora Lavopa e compagni sono attesi dal turno infrasettimanale in cui faranno visita al fanalino di coda Foggia Incedit.

L’Unione Calcio Bisceglie rimedia uno stop esterno che mancava da quasi tre mesi, restando comunque al quinto posto in graduatoria. La Nuova Spinazzola apre le marcature al 23′ con un destro preciso dell’ex Bisceglie Stefanini che batte Lullo. Gli azzurri provano a reagire ma Bonicelli calcia alto da buona posizione. A mezz’ora dal termine tiro preciso di Zinetti, respinto prontamente all’estremo difensore avversario Liso. Al 70′ Lullo è provvidenziale sul tentativo ravvicinato di Ingredda, che appena quattro minuti dopo realizza il raddoppio. Gli uomini di mister Rumma non alzano bandiera bianca ed accorciano le distanze all’82’ con l’incornata vincente di Caputo. Nel finale di gara gli azzurri perdono gli equilibri e vengono puniti all’87’ con Il facile tap-in di Colonna che vale il tris. In pieno recupero la rete di D’Elia su assist di Caputo riaccende le speranze ma non basta per evitare la sconfitta. Ora l’Unione resta inchiodata a quota 30 punti e giovedì riceverà il Taranto in un match che sarà garanzia di spettacolo.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO