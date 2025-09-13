Eccellenza: Bisceglie e Unione Calcio cercano continuità dopo il buon avvio di campionato

È stato un ottimo avvio per Bisceglie e Unione Calcio nel campionato di Eccellenza: le formazioni nostrane hanno saputo distinguersi tra campionato e coppa, raccogliendo diversi successi e imponendosi nel massimo palcoscenico regionale.

Adesso arriva il momento della conferma: vincere ancora per dare continuità a quanto di buono fatto in queste prime uscite stagionali; ed è con questo spirito che il Bisceglie scende in campo domenica alle 15:30 allo stadio comunale “Italia” di Massafra, ospite dei giallorossi, mentre l’Unione Calcio ospita nuovamente il Bitonto, dopo aver affrontato i neroverdi al “Ventura” già mercoledì scorso in coppa.

Per gli uomini di mister Di Meo si tratta di una trasferta insidiosa, contro un avversario che, dopo una falsa partenza in casa del Canosa nel primo turno, si è rimesso in carreggiata e ha vinto nelle ultime due giornate di campionato, volando a quota sei punti in classifica e arrivando alle più alte latitudini della classifica. Nonostante ciò Sené e compagni si sono dimostrati inarrestabili in questo inizio di stagione, vincendo in tutte le prime quattro uscite stagionali tra campionato e coppa e inserendosi prepotentemente nel gruppo di testa della Premier League pugliese, classifica che i nerazzurri vogliono mantenere conquistando nuovamente i tre punti in questo quarto turno di campionato. Extra-campo, la società biscegliese rende noto, tramite una propria comunicazione ufficiale, che, fino ad ulteriore revoca, le partite casalinghe dei nerazzurri saranno disputate al “Gustavo Ventura” alle ore 17:00.

Lato Unione Calcio c’è una squadra che vive un grande momento di forma: due vittorie e un pareggio nelle prime tre uscite stagionali per i ragazzi di mister Rumma, che hanno cominciato alla grande il loro undicesimo campionato consecutivo in Eccellenza. Davanti a loro però ci sarà il Bitonto di mister Zinfollino, una formazione ostica; che, nonostante una sola vittoria nei primi quattro impegni della stagione, si è rivelata essere una squadra coriacea, in grado di incartare l’avversario, come successo mercoledì in coppa; quando solo con una prodezza del baby Soldani gli azzurri sono riusciti ad abbattere la resistenza neroverde. La formazione biscegliese, in ogni caso, spera di replicare quanto successo in infrasettimanale e di riuscire a bissare la vittoria di mercoledì sul Bitonto, che permetterebbe a Saani e compagni di raggiungere le vette più alte della classifica di campionato.

FOTO: Mastrodonato