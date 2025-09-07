Eccellenza: Bisceglie cala il tris, pari esterno per l’Unione Calcio

Il terzo turno del campionato di Eccellenza Pugliese va in archivio con il successo casalingo del Bisceglie per 2-0 contro il Novoli. L’Unione Calcio porta a casa un punto nella scoppiettante trasferta di Galatina, terminata 2-2.

Prosegue il percorso netto del Bisceglie, che mette in saccoccia altri preziosi tre punti, dando continuità ai successi ottenuti in questo avvio di stagione. Nella sfida contro il Novoli andata in scena tra le mura amiche del “Ventura” la prima chance è in favore dei nerazzurri con Amoroso che soffia il pallone al difensore avversario ma il suo tiro non trova il giro giusto e si spegne sopra la traversa. Al 19′ si rende pericoloso anche l’altro terminale offensivo stellato Lopez che calcia di potenza ma non centra la porta. Alla mezz’ora l’opportunità più ghiotta è degli ospiti con Mancarella che viene innescato completamente solo, il diagonale rasoterra termina a lato. Al 40′ ancora Mancarella impegna Baietti ad allungarsi e respingere il tiro dal limite dell’area diretto sul primo palo. Al rientro dagli spogliatoi il Bisceglie trova la scossa ed ancora una volta i cambi comandati da mister Di Meo si rivelano vincenti, infatti al 60′ il subentrato Sene, servito da Lavopa, si accentra nell’area piccola e sblocca il parziale con un mancino sporcato dalla deviazione di Maccarrone che spiazza l’ex Suma. Il risultato resta aperto fino alla fine, i biscegliesi riescono a sventare i timidi attacchi degli ospiti. A tempo quasi scaduto arriva la rete che chiude definitivamente i conti con un contropiede che porta alla superiorità numerica nell’area piccola, Traore si mostra altruista nell’appoggiare l’assist a Taccogna che a porta sguarnita realizza il definitivo raddoppio. I nerazzurri salgono a quota 8 punti, alle spalle del solo Canosa, dando seguito all’ottimo stato di forma. Nel prossimo turno la squadra allenata da Di Meo sarà chiamata a confemarsi sul campo del Soccer Massafra. Invece nella giornata di giovedì è in programma l’esordio in Coppa Italia a Ruvo contro la Nuova Spinazzola.

L’Unione Calcio impatta nel primo impegno esterno stagionale andato in scena allo “Specchia” di Galatina. Il match si svolge a ritmi piuttosto alti fin dalle prime battute ed al 10′ gli azzurri vanno in vantaggio con un’ottima progressione di Farinola, abile nel trovare al centro Saani, che fallisce il primo tentativo ma non sbaglia sulla ribattuta. Appena quattro minuti dopo i padroni di casa rimettono i conti in parità con uno splendido sinistro a giro di Valentini che sorprende l’incolpevole Lullo. Gli ospiti reagiscono subito e sfiorano il nuovo vantaggio al 22′ con Morra e al 24′ con Ramos sugli sviluppi di corner. Nella seconda frazione partenza bruciante del Galatina che al 51′ completa la rimonta con la punizione dal limite di Vigliotti che si insacca nell’angolino. I biscegliesi non si perdono d’animo ed al 64′ annullano lo svantaggio con la doppietta personale firmata da Saani, pescato dal tiro-cross di Cappellari. Nell’ultimo quarto di gara gli uomini allenati da mister Rumma si rendono più volte pericolosi, non riuscendo però ad imprimere la stoccata decisiva. Non c’è tempo di rifiatare per gli azzurri, chiamati al doppio impegno contro il Bitonto prima nel turno infrasettimanale di Coppa e poi domenica prossima in campionato.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO