Eccellenza: Bisceglie attende il Novoli con un Manzari in più, Unione Calcio di scena in Salento

Archiviata la sosta natalizia tornano in campo, domani pomeriggio a partire dalle ore 14.30, Bisceglie, Unione Calcio Bisceglie e le altre protagoniste del campionato di Eccellenza, che apre il 2025 con le sfide valide per la ventiduesima giornata, la terza di ritorno.

Inizio d’anno da prendere con le pinze per le portacolori cittadine attese da due match complicati contro due avversarie salentine. Partita casalinga per il Bisceglie che, sul neutro dello “Scirea” di Bitritto, attende la visita dell’ostico Novoli con calcio d’inizio fissato alle ore 14.30. I leccesi arrivano alla gara forti di un vantaggio di due punti sui biscegliesi in virtù dei 29 punti fin qui conquistati frutto di otto vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. Un percorso abbastanza lineare che ha confermato pregi e difetti della compagine salentina capace di raccogliere un buon bottino di punti nelle gare in trasferta, ben 16 con cinque vittorie lontane dal “Cezzi”, trascinata dalle giocate del giovane Garnica, autore di sette gol fino a questo momento. Inoltre, nelle ultime settimane, il Novoli si è decisamente rafforzato in sede di mercato tesserando tra i pali l’ex portiere stellato Suma e aggiungendo al proprio parco attaccanti il grande ex Pignataro, già decisivo nello 0-3 contro il Massafra dello scorso 11 dicembre con una doppietta. La coppia Garnica-Pignataro rappresenta quindi la più temibile minaccia per il Bisceglie chiamato a rilanciarsi dopo le due sconfitte contro il Manduria e nel derby che hanno chiuso il 2024 dei nerazzurri. Per far ciò mister Di Meo punta sulla grande determinazione dei suoi e, soprattutto, può contare su un innesto di spessore e d’esperienza nel reparto avanzato che risponde al nome di Gennaro Manzari, ufficializzato dal club nella giornata di ieri. Classe 1985, Manzari approda a Bisceglie dopo l’esperienza al Polimnia e dopo una lunghissima carriera spesa nella maggiori piazze regionali come Barletta, Andria e Molfetta e impreziosita da oltre duecento gol e sei campionati vinti. Il calciatore arriva in maglia nerazzurra con l’obiettivo di aiutare la squadra ad uscire dalla zona playout e a risalire la classifica a partire dalla gara di domani nella quale i nerazzurri proveranno a riscattare la sconfitta di misura dell’andata decisa da una splendida punizione di Garcia. L’incontro tra Bisceglie e Novoli sarà diretto dall’arbitro Fabrizio Simonelli di Isernia coadiuvato dagli assistenti Alessandro Laquintana e Michele Bonavita di Foggia.

Sempre alle ore 14.30 è di scena in trasferta, sul campo della matricola Brilla Campi, l’Unione Calcio di mister Monopoli decisa a dare continuità al successo nel derby e ad aprire al meglio il 2025 per continuare ad inseguire un posto nei playoff. L’appuntamento, però, non è dei più semplici per gli azzurri ospiti di una formazione molto difficile da sorprendere tra le mura amiche come testimonia lo 0-0 strappato alla capolista Barletta. I leccesi sono senza dubbio una buona squadra, che ha saputo mettere in difficoltà tutti gli avversari affrontati sebbene abbiano avuto un calo nelle ultime giornate palesatosi con le sconfitte contro le pericolanti Bitonto e Ginosa. La partita non è assolutamente da sottovalutare per Amoroso e compagni, infatti, nel match d’andata disputatosi al “Di Liddo” lo scorso 8 settembre i salentini giocarono un match d’alto livello portandosi a casa l’intera posta in palio con un meritato 0-2 firmato da Marti e De Ventura. L’Unione ha preparato al meglio l’appuntamento anche se non potrà contare sullo squalificato Miano, espulso nei minuti finali del derby, e sull’infortunato Zinetti. Brilla Campi-Unione Calcio sarà diretta dall’arbitro Andrea Gioia di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Garofalo di Bari e Giuseppe Colapinto di Molfetta.