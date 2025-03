Eccellenza: Bisceglie attende il Bitonto, trasferta a Massafra per l’Unione Calcio

Quartultimo atto del campionato per Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 16 Marzo nel trentacinquesimo incontro del massimo torneo regionale. L’imperativo è quello di non commettere passi falsi per avvicinarsi sempre più all’obiettivo stagionale.

I nerazzurri di Di Meo vogliono proseguire la lunga striscia di imbattibilità nella gara del “Ventura” contro il Bitonto (fischio d’inizio alle ore 16.00). Il morale in casa nerazzurra è molto alto dopo gli ottimi risultati conquistati sinora e con il quarto posto attualmente distante una sola lunghezza. Il Bitonto invece, naviga in piena zona playout ed è reduce dal ko interno contro il Barletta. Si prospetta pertanto una gara aperta ad ogni risultato con i padroni di casa che partono favoriti. Nel match d’andata i leoncelli si imposero in rimonta per 2-1.

Un’ora prima scenderà in campo l’Unione Calcio di scena allo stadio “Italia” di Massafra per affrontare il Soccer Massafra. Gli azzurri vanno a caccia di un risultato positivo per diminuire o azzerare il divario dalle compagini che la precedono. I locali, che hanno quattro punti in più rispetto all’Unione (47 dei giallorossi contro i 43 dei biscegliesi),non fanno bottino pieno dal trentesimo turno (3-0 con il Ginosa), sono reduci da tre pareggi di fila (l’ultimo per 0-0 con il Manduria) e non vincono in casa dal 25° turno (1-0 contro il Foggia Incedit). Nel match d’andata le due compagini si divisero la posta in palio (1-1 il finale).

