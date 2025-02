Eccellenza: Bisceglie all’ultimo respiro, harakiri Unione Calcio / CLASSIFICA

Emozioni a non finire per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie scese in campo questo pomeriggio nei match valevoli per la trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza.

Non si fermano più i nerazzurri che, dopo un susseguirsi di colpi di scena e grazie ad un guizzo di Manzari a pochi istanti dal novantesimo, espugnano il “Trevisi” di Campi Salentina per 2-3 raccogliendo il dodicesimo risultato utile consecutivo. Dopo un lungo inseguimento, il collettivo stellato è ufficialmente iscritto alla corsa playoff. Mister Di Meo dà fiducia ad Aguilera, autore del gol partita sul campo della capolista Barletta e lascia inizialmente in panchina sia Manzari che Palazzo. L’avvio di match, però, è tutto dei padroni di casa che al 4’ trovano immediatamente il vantaggio con Facecchia. I leccesi approfittano di un errore in fase di disimpegno di Kone, la sfera arriva sui piedi dell’attaccante che entra in area e con un preciso diagonale fulmina Baietti per la rete dell’1-0. Le squadre stazionano prevalentemente a centrocampo per tutta la parte centrale del primo tempo con gli ospiti che faticano a rendersi pericolosi. Al 34’ però tra i nerazzurri si accende Altamura che con un bel tiro da fuori costringe il portiere del Brilla Campi al primo intervento della partita. Il Bisceglie insiste e, due giri di lancette più tardi, lo stesso Altamura fugge sulla fascia sinistra e mette un bel pallone al centro per Kone che da buona posizione calcia debolmente facendosi murare dalla retroguardia leccese. Sul prosieguo dell’azione la sfera finisce a Gomes Forbes la cui conclusione è murata sulla linea da un difensore di casa. Nel finale di frazione accade di tutto, prima il Brilla Campi perde Caravaglio per infortunio mentre a pochi istanti dall’intervallo Lella si divora la chance del pareggio calciando fuori dall’interno dell’area di rigore in posizione favorevole e senza particolare opposizione degli avversari. Poco prima del rientro negli spogliatoi la partita però cambia in virtù del rosso diretto estratto dal direttore di gara nei confronti di Poleti, reo di aver colpito al volto Martinez. Il Bisceglie prova a sfruttare subito la superiorità numerica ma il tentativo acrobatico di Altamura si perde a lato e fa scorrere i titoli di coda sulla prima frazione.

Al rientro dagli spogliatoi, i nerazzurri cercano di sfruttare l’uomo in più senza creare particolari problemi. Al 55’, quindi, mister Di Meo decide di aumentare il peso offensivo dei suoi e inserisce Palazzo e Manzari, passando al tridente. La mossa sortisce subito effetto con Manzari che al 58’ costringe De Matteis a rifugiarsi in corner. Il Bisceglie ora spinge con convinzione e al 65’ va vicinissimo al pari in due circostanze. Sugli sviluppi di un fallo laterale battuto da Taccogna la torsione aerea di Aguilera colpisce la traversa, sul prosieguo dell’azione la palla schizza sui piedi di Palazzo la cui conclusione vincente è murata da un intervento miracoloso del portiere di casa. Fortunatamente per gli ospiti occorrono appena sessanta secondi per siglare il pareggio infatti De Matteis nulla può sulla splendida conclusione a giro di Altamura che vale l’1-1. Il Brilla Campi accusa il colpo e l’uomo in meno e così al 69’ il Bisceglie ribalta il risultato grazie a Palazzo. Azione ottima degli stellati con protagonista ancora Altamura, il migliore in campo, che effettua un cross arretrato dalla sinistra, il fantastico velo di Manzari libera al tiro Palazzo che con un rasoterra sigla l’1-2. Nel momento migliore dei nerazzurri, però, i padroni di casa reagiscono e al 75’ sfruttano al meglio un calcio piazzato per rimettere il risultato in parità grazie all’incornata di Torres che fa esplodere il “Trevisi”. L’inerzia della partita si ribalta e, nonostante l’uomo in meno, al 78’ Iaia sfiora il clamoroso sorpasso con un tiro a giro che si perde alto di un soffio. Nel finale le due squadre sembrano stanche per poter trovare la rete della vittoria, ma il guizzo vincente per il Bisceglie arriva a pochi istanti dal novantesimo quando Manzari, servito da Palazzo, si avventa sulla sfera e di testa segna il definitivo 2-3 che lancia definitivamente i nerazzurri nella corsa ai playoff.

Stesso punteggio ma domenica amarissima per l’Unione Calcio Bisceglie che al “Di Liddo” cede per 2-3 nello scontro diretto con il Corato. Dopo essere passati in vantaggio per 2-0, gli azzurri si rivelano incapaci di gestire il vantaggio e si fanno rimontare dai neroverdi cogliendo il quinto stop consecutivo e complicando in maniera considerevole le chance di salvezza senza passare per i playout. Al ritorno sulla panchina biscegliese mister Rumma opta per la coppia offensiva Amoroso-Suriano. L’inizio di partita dei padroni di casa è ottimo e dopo appena sei giri di lancette De Blasio spezza l’equilibrio con un gol fantastico, una conclusione potente e precisa all’incrocio che vale l’1-0. Il pomeriggio sembra in discesa per gli azzurri che giocano bene e al 39’ trovano il raddoppio con Suriano che sfrutta al meglio l’assist di Dembele, entrato in campo al posto dell’infortunato Andriano. Nemmeno il tempo di godersi il doppio vantaggio, però, che il Corato riapre la partita. L’arbitro ravvisa una trattenuta di Farinola a Volpe in area biscegliese e assegna il penalty che Ingredda realizza al 41’ dimezzando lo svantaggio. Nel finale di frazione non accade più nulla e le due squadre rientrano negli spogliatoi con l’Unione in vantaggio di misura.

Nella ripresa gli ospiti rientrano in campo con un piglio diverso, decisi a trovare il pareggio. Le chance latitano ed è solo un errore di Guglielmi a favorire il Corato e ad abbattere il morale dei padroni di casa. Il difensore azzurro calibra male il retropassaggio per Lullo, ne approfitta Ingredda che ha vita facile nel siglare la rete del 2-2 che e certifica la doppietta personale dell’ex di turno. Il match si complica maledettamente per i padroni di casa che perdono anche bomber Amoroso per infortunio a metà ripresa. Il pareggio in rimonta gira l’inerzia della partita con il Corato galvanizzato dalla situazione che fiuta la possibilità di fare il colpaccio senza però creare grosse occasioni fino al 90’. Nel finale però arriva la beffa per l’Unione sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il pallone calciato in area viene allontanato dalla difesa di casa sui piedi di D’Alba che si coordina e dalla distanza infila Lullo con il gol del definitivo 2-3 per l’apoteosi del Corato.

La classifica dopo i risultati di oggi certifica gli umori paralleli di Bisceglie ed Unione Calcio. I nerazzurri con questa vittoria salgono a quota 50 e agganciano al quinto posto Canosa e Gallipoli mentre gli azzurri restano inchiodati a 39 punti e vedono allontanarsi a sei lunghezze la zona salvezza. Nel prossimo turno, in programma domenica 2 marzo, il Bisceglie affronterà tra le mura amiche il Polimnia mentre l’Unione Calcio sarà di scena in Salento sul campo dell’ostico Novoli. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

