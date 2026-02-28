Eccellenza: Il Bisceglie cerca il controsorpasso, riposo per l’Unione

Il Bisceglie cerca il controsorpasso in testa alla classifica di campionato in questo 31° turno del campionato di Eccellenza pugliese, giornata che vede invece riposare l’Unione Calcio, visto il precedente accoppiamento di calendario con il Foggia Incedit. I nerazzurri ospitano quindi al Ventura un altro avversario con forti difficoltà extra campo come la Virtus Mola alle 15:30 di domenica.

Per i biscegliesi si prospetta un impegno poco probante, che permetterà loro di gestire al meglio le energie dopo l’ultima partita di coppa, il successo per 0-2 a Pomigliano, e di prepararsi in vista dei quarti di finale della stessa manifestazione. Per i ragazzi di mister Di Meo occhi puntati anche sul match del Totò Iezzi di Novoli, dove la capolista Brindisi sarà impegnata in un match ostico, in cui i padroni di casa cercano dei punti salvezza. I rossoblù hanno già dimostrato di saper portare via punti a formazioni del quartetto di testa come Canosa e Taranto e hanno messo in difficoltà lo stesso Bisceglie nell’ultimo recente incrocio fra le due formazioni. I nerazzurri cercheranno dunque di archiviare la pratica Virtus Mola, sperando di poter avere buone notizie dal Salento.