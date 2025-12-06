Eccellenza: big match per il Bisceglie, ghiotta chance per l’Unione Calcio

Un turno dove può succedere di tutto. Si può sintetizzare così la diciottesima nonchè penultima giornata d’andata del campionato di Eccellenza pugliese che si disputerà tra sabato 6 e domenica 7 Novembre.

La capolista Bisceglie sarà di scena al “San Sabino” di Canosa in uno dei due big match della domenica (l’altro è Taranto-Brindisi) per affrontare la compagine di casa allenata da Di Candia. Una partita che si prospetta aperta ad ogni risultato considerando che si sfidano la prima e la quarta della classe e dove ogni punto conquistato o perso potrebbe pesare come un macigno. I padroni di casa vogliono sfruttare al meglio l’occasione per rilanciarsi dopo aver pareggiato 3-3 nell’ultimo turno con l’Acquaviva e perso per 2-0 sul campo del Brilla Campi. I nerazzurri invece, mettono nel mirino il tredicesimo successo in campionato e sperare in ottimi risultati nel faccia a faccia tra la seconda e la terza forza del girone per aumentare il distacco. Non sarà dell’incontro Baietti espulso nell’incontro contro il Maglie. Si tratta del terzo incontro tra le due squadre con il bilancio che pende a favore del Bisceglie vincitore dei due scontri di Coppa. La partita, in programma domenica 7 Novembre, inizierà alle ore 15.30.

In concomitanza ci sarà anche Unione Calcio-Polimnia. Al “Ventura” gli azzurri avranno una bella chance a disposizione per diminuire il gap dalle “quattro sorelle” con il quarto posto distante 6 punti. Prima però, bisogna superare il Polimnia in una gara che nasconde parecchie insidie considerando la sete di punti della squadra avversaria che naviga nei bassifondi della graduatoria. Gli azzurri sono in serie positiva da tre gare e vorranno dare continuità all’ottimo pareggio maturato con il Brindisi per poi concentrarsi sulla sfida di Coppa in programma giovedì con il Bisceglie dove ci sarà in palio la finale della competizione regionale. Si sfidano il quinto miglior attacco e la sesta peggior difesa. L’Unione infatti ha siglato 25 reti mentre i rossoverdi ne hanno subiti 26. Nell’ultimo precedente le due squadre pareggiarono per 2-2 (per i biscegliesi gol di Vitale e Amoroso invece per gli ospiti doppietta di Manzari).

Foto: Marcello Papagni