Eccellenza: big match al “Ventura” per il Bisceglie, trasferta complessa per l’Unione Calcio

Giornata di campionato importantissima per Bisceglie ed Unione Calcio, protagoniste domani pomeriggio nel settimo turno di Eccellenza.

Fari puntati sul “Ventura” dove, alle ore 17, va in scena il big match di giornata tra i ragazzi di mister Di Meo e la corazzata Brindisi. Si affrontano le due più immediate inseguitrici della capolista Taranto in una gara fondamentale per le ambizioni delle due squadre. Da un lato i padroni di casa approcciano la partita dopo il mezzo passo falso di Racale dello scorso fine settimana che ha fatto seguito al percorso netto di cinque vittorie consecutive colto dal Bisceglie nelle prime cinque giornate. Sul fronte opposto anche gli ospiti sono reduci da un pareggio nell’ultimo turno, lo 0-0 casalingo contro il Maglie che ha frenato la corsa alla vetta dei brindisini, terzi in classifica a quota 14 punti, uno in meno del Bisceglie e due meno del Taranto. Una partita di altissimo livello tra due ottime formazioni, ancora imbattute nel torneo ed efficaci in tutte le zone del campo come testimoniano i numeri sia in attacco che in fase difensiva. In tal senso spicca il dato dei gol subiti da parte del Brindisi, miglior difesa del torneo con una sola rete al passivo subita peraltro quasi un mese fa nella sfida esterna contro il Brilla Campi. L’importanza della posta in palio e la caratura dell’incontro hanno indotto la società nerazzurra ad indire la giornata “Pro Bisceglie” pertanto non saranno validi gli abbonamenti stagionali. Arbitro della sfida sarà Marco Dario Saponaro di Foggia coadiuvato dagli assistenti Stefano Pezzolla di Bari e Francesco Pio Taglia di Foggia.

Un’ora e mezza prima, alle ore 15.30, sull’ostico campo dell’Atletico Acquaviva l’Unione Calcio va a caccia di una vittoria in chiave salvezza. Azzurri a secco di successi da quattro turni, ultima ed unica gioia in campionato per i ragazzi di mister Rumma resta l’1-0 contro il Mola maturato alla seconda giornata. Occorre cambiare ritmo e trovare il primo sorriso esterno per non farsi risucchiare nei bassifondi della graduatoria. L’avversario di giornata, tuttavia, non è dei più semplici infatti l’Acquaviva dopo l’exploit dello scorso campionato ha dimostrato di poter dire la sua anche quest’anno come testimoniato dal buon inizio di torneo con 7 punti conquistati nelle prime quattro giornate. Nelle ultime due uscite, però, i baresi hanno frenato raccogliendo due sconfitte consecutive contro Brindisi e Gallipoli, pertanto l’obiettivo dell’Unione è quello di sfruttare il momento difficile dei padroni di casa per tornare dallo stadio “Giammaria” con un risultato positivo. L’incontro tra Acquaviva e Unione Calcio sarà diretto dalla terna arbitrale composta da Mattia Celi di Bari e dagli assistenti Luca De Simone di Casarano e Angelo Conversa di Bari. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)