Eccellenza: big match al “Poli” per l’Unione Calcio, Bisceglie cerca il riscatto con il Polimnia

Due importanti e temibili sfide caratterizzano la settima giornata del campionato di Eccellenza delle due formazioni cittadine, impegnate domani pomeriggio a partire dalle ore 15.30.

Apre il programma la gara pomeridiana del “Ventura” tra Bisceglie e Polimnia con i nerazzurri chiamati a reagire dopo la clamorosa eliminazione subita giovedì sera in Coppa Italia per mano del Molfetta. Anche gli ospiti sono reduci dalle fatiche infrasettimanali di coppa avendo affrontato l’Arboris Belli ottenendo lo stesso beffardo esito del Bisceglie, ovvero salutare la competizione in virtù della sconfitta per 1-0 subita. La compagine di Polignano a Mare, tuttavia, può sorridere per il buonissimo inizio di stagione disputato, ricco di soddisfazioni e certificato dall’ottimo quarto posto in classifica con 12 punti conquistati, due in più degli uomini di mister Di Meo. Al di là della sfortunata parentesi di coppa, le due squadre hanno ottenuto due roboanti vittorie nel precedente turno di campionato con un margine di cinque reti sulle avversarie. Domenica scorsa, infatti, il Bisceglie ha superato per 1-6 in trasferta il Corato mentre i baresi hanno fatto valere il fattore campo superando tra le mura amiche il Foggia Incedit per 5-0. L’incontro tra Bisceglie e Polimnia sarà diretto da Giovanni Di Palma di Cassino, coadiuvato dagli assistenti Gianluca D’Aniello di Molfetta e Domenico Nasca di Barletta.

Alle ore 20, invece, nella cornice del “Poli” di Molfetta va in scena il big match di questo inizio di torneo tra le due squadre più in forma e meritatamente in testa al girone A di Eccellenza. Una sfida suggestiva per l’Unione Calcio Bisceglie di mister Monopoli, ancora imbattuta, che si reca sul campo della capolista Molfetta, ancora a punteggio pieno dopo sei giornate con 18 punti, con l’ambizione di mettere in difficoltà la corazzata biancorossa e, in caso di successo, compiere il clamoroso sorpasso in vetta visti i due punti di distanza tra le due compagini. Un compito naturalmente dall’altissimo coefficiente di difficoltà per i biscegliesi, i quali, però, non hanno nulla da perdere e possono giocare con la consapevolezza dei propri mezzi e, soprattutto, con la tranquillità di chi, indipendentemente dall’esito del confronto, può essere orgoglioso del proprio inizio di stagione caratterizzato dal secondo posto in classifica e dalla qualificazione al terzo turno di Coppa Italia conquistato giovedì pomeriggio grazie al brillante successo sulla Nuova Spinazzola. La terna designata per la sfida al vertice tra Molfetta ed Unione Calcio Bisceglie è composta dall’arbitro Giorgio Carmelo De Benedictis di Bari e gli assistenti Andrea Maizzi di Lecce e Francesco Dimonte di Barletta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)