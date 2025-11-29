Eccellenza: big match a Brindisi per l’Unione Calcio, il Bisceglie riceve il Maglie

Archiviato il derby d’andata valido per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, tornano subito in campo Bisceglie ed Unione Calcio che, domani pomeriggio, affrontano i rispettivi match valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza.

Apre il programma, alle ore 14.30, la sfida di cartello del “Fanuzzi” tra i padroni di casa del Brindisi e gli azzurri di mister Rumma. Una partita molto interessante che pone di fronte la seconda e la quinta in classifica e che si preannuncia combattuta sebbene i brindisini partano con i favori del pronostico. I padroni di casa sono infatti ancora imbattuti avendo conquistato 36 punti, frutto di dieci vittorie e sei pareggi, e possono vantare sia il miglior attacco del torneo con 34 reti realizzate sia la miglior difesa con appena 7 gol concessi in sedici giornate. Nonostante questi numeri brillanti, il Brindisi è reduce dal mezzo passo falso con il Polimnia dello scorso fine settimana (1-1) che ha consentito al Bisceglie di scavalcare i messapici in vetta alla classifica. Per quel che riguarda l’Unione Calcio, invece, l’obiettivo principale è recuperare energie dopo l’importante impegno infrasettimanale per provare a continuare a sorprendere e a mantenersi nelle zone altissime della classifica. Gli azzurri sono infatti in un momento brillantissimo culminato in sei vittorie nelle ultime sette giornate, uno score che ha ribaltato il difficile inizio di stagione e proiettato l’Unione in zona playoff. L’arbitro della sfida tra Brindisi e Unione Calcio è Francesco Russo di Benevento coadiuvato dagli assistenti Francesco Pio Taglia di Foggia e Luca De Simone di Casarano.

Alle ore 17, invece, il Bisceglie ospita al “Ventura” il Maglie con l’obiettivo di incamerare altri tre punti per mantenere la vetta della classifica. Una partita da prendere con le pinze da parte dei nerazzurri contro una squadra molto ostica che staziona al centro della graduatoria con 19 punti. I salentini hanno disputato un girone d’andata molto regolare nel quale si sono dimostrati avversari complicati per diverse compagini come testimoniano le sole tre sconfitte subite in campionato. Il Maglie ha infatti perso solo contro il Racale, il Bitonto e il Canosa riuscendo ad imporre il pari sia al Taranto sia al Brindisi. Un altro dato importante da sottolineare è la tenuta difensiva degli ospiti che giungeranno al “Ventura” con una delle migliori difese del campionato avendo incassato 17 reti, il dato difensivo migliore delle squadre impegnate nella lotta salvezza. Il Bisceglie dovrà quindi esprimere il miglior calcio e sfruttare al meglio le proprie qualità per uscire vincitore da questa partita che si preannuncia molto complessa. L’incontro tra i nerazzurri e il Maglie sarà diretta dalla terna arbitrale composta dall’arbitro Ivo D’Ambrosia di Brindisi e dagli assistenti Francesco Sifo di Molfetta e Luca Messa di Brindisi. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)