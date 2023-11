Eccellenza: beffardo stop per il Bisceglie, l’Unione si riscatta contro il Corato / CLASSIFICA

Una vittoria che vale il riscatto ed una beffarda sconfitta al termine di una partita condotta per larghissimi tratti in cui però è mancata la freddezza necessaria. Questo il bilancio del pomeriggio delle portacolori cittadine impegnate nei match valevoli per il decimo turno del campionato di Eccellenza.

Sconfitta pesante e difficile da digerire, soprattutto per come è maturata, quella del Bisceglie Calcio che, a sorpresa, cade di misura sul campo del San Marco, terzultimo in classifica alla vigilia del match. Consueta formazione per mister Di Meo che conferma l’impostazione delle ultime settimane variando solo a centrocampo con Monaco preferito a Mangialardi. Ritmi altissimi in avvio di gara con le due squadre che vanno vicine al vantaggio nel primo quarto d’ora di gioco. La prima chance è di marca biscegliese e si materializza all’8’ quando sugli sviluppi di un corner prima Petitti coglie il palo direttamente dalla bandierina e, sulla ribattuta, Monaco colpisce la traversa con un tiro da fuori area. Nel vivace inizio di partita ci sono anche i padroni di casa che si fanno da vedere dalle parti di Zinfollino con Trotta che al 13’ costringe il portiere stellato ad un difficile intervento. Il Bisceglie a metà frazione prende in mano le redini delle operazioni e al 23’ Pignataro su sponda di Bonicelli mette a lato di pochissimo mentre qualche istante più tardi ci prova anche Kone con un diagonale, ma il tiro non sortisce gli effetti sperati. La fase centrale delle prima frazione è caratterizzata da alcune lunghe interruzioni dovute a falli e ad uno scontro di gioco tra Kone ed il portiere di casa Silvestri. Nel finale di frazione, tuttavia, tornano a spingere gli ospiti che al 38’ falliscono una buona occasione con Kone, che spara alto da buona posizione, mentre in pieno recupero è Morisco a sciupare clamorosamente il vantaggio mettendo fuori di testa da pochi passi una ghiottissima opportunità.

L’inizio di ripresa viaggia su ritmi leggermente più bassi, ma al 50’ è ancora il Bisceglie a farsi vedere con Bonicelli bravo a sfruttare l’assist di Morisco per concludere a rete ma Silvestri è attento e si rifugia in corner. Alla prima sortita offensiva della ripresa, però, il San Marco trova il vantaggio e lo fa grazie alla magistrale punizione di Trotta che calcia meravigliosamente lasciando immobile Zinfollino. Il beffardo svantaggio non scompone i nerazzurri che tornano a spingere alla ricerca della rete del pareggio. Al 62’ è Petitti a esaltare i riflessi di Silvestri mentre sette giri di lancette più tardi la difesa di casa salva sulla linea un preciso pallonetto di Pignataro. La sfortuna sembra accanirsi sugli stellati che ci riprovano al 72’ ancora Petitti su calcio di punizione ma ancora una volta Silvestri si rifugia in corner. A dodici minuti dal novantesimo arriva l’episodio favorevole per gli ospiti con l’arbitro che sventola il rosso diretto nei confronti di Fiorentino ma nel finale, a dispetto della superiorità numerica, il Bisceglie attacca in maniera disordinata costruendo meno pericoli alla difesa di casa ad eccezione di un colpo di testa di Sanchez deviato in corner in pieno recupero.

Termina così 1-0 in favore dei padroni di casa, una sconfitta immeritata e pesante per il Bisceglie Calcio che ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive e resta fermo a quota 19 punti in classifica alla vigilia del big match contro il Molfetta in programma al “Ventura” domenica 19 novembre.

Torna immediatamente al successo l’Unione Calcio Bisceglie che al “Di Liddo” supera per 3-1 il Corato al termine di una sfida combattuta. L’avvio di gara è brillante da parte di entrambe le squadre e al 12’ gli ospiti costruiscono la prima palla gol con Santoro la cui conclusione al volo termina alta. La risposta dei biscegliesi è immediata e al 14’ Mbaye esalta i riflessi di Loiodice su assist di Amoroso. Il portiere ospite, autore di un’ottima partita, si ripete sull’attaccante dell’Unione al 22’ dopo un contropiede orchestrato da Cascione. Nella fase centrale di frazione un brutto infortunio accorso a Cianci costringe ad una lunghissima interruzione di gioco con le due squadre che perdono il ritmo partita e si rifanno pericolose solo nel finale. Al 44’ il vantaggio coratino firmato Lorusso viene annullato per fuorigioco mentre nel primo dei sette minuti di recupero lo stacco imperioso di Saani viene disinnescato dallo strepitoso intervento di Loiodice.

Al rientro dagli spogliatoi le due squadre tornano in campo con la voglia di sbloccare la contesa ma è l’Unione a farsi più pericolosa. Al 57’ è ancora una volta Loiodice a negare la gioia del gol prima ad Amoroso e, sulla ribattuta, a Binetti. Il muro del portiere ospite crolla però al 62’ quando Diomande dal limite dell’area calcia a botta sicura trovando la rete del vantaggio. Il gol che sblocca la partita dà ulteriore slancio ai ragazzi di mister Monopoli che al 75’ trovano il raddoppio grazie ad una splendida giocata di Saani che sfrutta la sponda di Bufi e di sinistro trafigge l’incolpevole Loiodice. Il Corato sembra incapace di reagire ma all’87’ rientra incredibilmente in partita dimezzando lo svantaggio grazie ad una sfortunata autorete di Binetti. Nei pochi minuti che restano, però, l’Unione controlla agevolmente i timidi tentativi ospiti e, anzi, al 92’ richiude la gara grazie ad una perla di Lanzone che fissa il risultato sul 3-1 finale.

La vittoria di oggi consente agli azzurri di salire a quota 23 punti in classifica e di agganciare momentaneamente in vetta il Molfetta impegnato in serata contro il Canosa. Nel prossimo turno, in programma domenica 19 novembre, Saani e compagni saranno ospiti dell’ostico Borgorosso Molfetta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI ECCELLENZA