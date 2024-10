Eccellenza: avversarie salentine nel settimo turno per Bisceglie e Unione Calcio

Gare dal coefficiente di difficoltà medio – alto per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 6 ottobre alle ore 15.30 in occasione della settima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese girone A.

I nerazzurri saranno di scena al “Baserto” di Racale per affrontare l’Atletico Racale. Si prospetta una gara da tripla considerato che il Bisceglie vuole conquistare la prima vittoria lontano da casa mentre i salentini puntano al riscatto dopo il sonoro 4-0 subito dalla Nuova Spinazzola e dare continuità alla serie positiva di risultati dinanzi al pubblico amico (il Racale ha conquistato 2 vittorie nelle ultime due uscite). Cinque i punti di distacco tra le due compagini (10 per il Racale contro i 5 del Bisceglie). L’ultimo precedente tra le due squadre in terra salentina risale al 20 novembre 2011 con la vittoria del Bisceglie per 3-1 grazie ai sigilli di Di Rito, La Fortezza e Ingrosso.

Obiettivo continuità per l’Unione Calcio che va a caccia del primo successo casalingo contro il Gallipoli. Entrambe le squadre, nell’ultimo turno, hanno vinto per 1-0 e vogliono scalare posizioni in classifica. Unione e Gallipoli hanno un distacco di tre punti (8 per gli azzurri contro gli 11 dei salentini). Mister Monopoli potrà contare nuovamente su Ngom al contempo il tecnico Branà avrà nuovamente a disposizione Stranieri e Prinari. I tre giocatori hanno scontato il turno di squalificato nell’ultima gara.

Foto: Marcello Papagni