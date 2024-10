Eccellenza: altalena di emozioni per l’Unione Calcio, il Bisceglie spreca una chance a Racale / CLASSIFICA

Settima giornata di campionato che ricalca il turno precedente per le portacolori biscegliesi impegnate in Eccellenza che bissano i risultati raccolti una settimana fa. Il Bisceglie, infatti, coglie il secondo pareggio consecutivo sul campo dell’Atletico Racale mentre l’Unione Calcio Bisceglie dà continuità all’ottimo successo sul Bitonto superando il Gallipoli al termine di un match dalle mille emozioni.

Un Bisceglie ancora a secco di punti in trasferta non riesce a sfondare il muro innalzato dal Racale e impatta per 0-0 la sfida disputata in terra salentina. Una partita avara di emozioni che consente ai nerazzurri quantomeno di muovere la classifica e di cogliere il primo punto lontano da casa, ma rappresenta un’altra occasione persa per come si è sviluppato l’incontro nel corso dei novanta minuti. Gli uomini di mister Loseto, scesi in campo con il 3-5-2 nel quale fa l’esordio Baietti tra i pali in luogo del partente Tarolli, disputano un buon primo tempo sfiorando il vantaggio con Carlucci, Pedrini e Palazzo che peccano di cinismo in fase realizzativa. A pochi istanti dall’intervallo arriva l’episodio che può svoltare il match a favore dei nerazzurri infatti Romano, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Nel secondo tempo, tuttavia, il Bisceglie cala la propria intensità di gioco e si lascia imbrigliare dall’ottima fase difensiva del Racale che non lascia spazio alle iniziative ospiti. La gara diventa fisica e nervosa con diversi cartellini distribuiti dal direttore di gara e nemmeno i cambi operati dal tecnico stellato sortiscono effetti con gli ingressi di Stefanini e Ortiz per Pedrini e Palazzo che non permettono però ai nerazzurri di impensierire la porta di Ferraris. Al triplice fischio, dunque, l’ottima fase di contenimento del Racale consente ai padroni di casa di guadagnare un punto che certamente dà più morale a loro che al Bisceglie per il prosieguo della stagione.

Altalena di emozioni al “Di Liddo” nel match tra Unione Calcio e Gallipoli che danno vita ad uno spettacolare 3-2 che premia i ragazzi di Angelo Monopoli e li avvicina ai piani alti della classifica. Primo tempo strepitoso per i padroni di casa che, dopo nove minuti, sono già in vantaggio grazie alla zampata di Suriano, bravo a sfruttare alla perfezione un cross al bacio di Pelosi. La spinta degli azzurri non si esaurisce e gli ospiti faticano a contenere le trame dell’Unione che al 28’ sfiora il bis con Amoroso, in ritardo di un niente sull’assist di Zinetti. L’appuntamento con il 2-0 è solo rimandato infatti al 35’ ancora Suriano si rende protagonista facendosi trovare pronto sul cross dalla destra di La Notte. La splendida prima frazione degli azzurri si chiude però con la rete che dimezza lo svantaggio del Gallipoli che alla prima occasione utile sigla il 2-1 grazie all’incornata di Mariano sugli sviluppi di un calcio piazzato. Si va quindi al riposo con l’Unione avanti di misura.

L’avvio di ripresa, invece, è tutto di marca salentina e al 62’ gli ospiti completano la rimonta trovando il 2-2 con Trinchera, abile a sorprendere la difesa di casa su azione d’angolo. La partita a questo punto si trasforma in una vera e propria battaglia che tutte le due squadre vogliono vincere e così ne risente lo spettacolo che lascia spazio ad un leggero nervosismo e ad un gioco maggiormente spezzettato dai falli. L’episodio che spezza l’equilibrio arriva a dodici minuti dal novantesimo e premia l’Unione Calcio che, in virtù di un fallo di mano commesso in area gallipolina, usufruisce di un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Amoroso, il quale è glaciale nel superare il portiere ospite e a firmare la rete del definitivo 3-2. Nel finale, infatti, il Gallipoli si getta in avanti alla ricerca del nuovo pari ma sul colpo di testa di Cardinale Lullo risponde presente e blinda il risultato in favore dei padroni di casa.

Con i risultati maturati oggi la classifica vede ora l’undici di mister Monopoli nel gruppone a quota 11 punti mentre i nerazzurri di mister Loseto fanno un passettino e salgono a quota 6 in piena zona play-out. Non c’è tregua per le venti partecipanti al torneo di Eccellenza che torneranno in campo già giovedì 10 ottobre per il primo turno infrasettimanale di questo lunghissimo campionato. Il programma mette le formazioni biscegliesi dinanzi a due partite trappola contro le ultime della classe infatti il Bisceglie ospiterà l’Arboris Belli mentre l’Unione Calcio sarà di scena sul campo del Ginosa. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE 1913)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI ECCELLENZA