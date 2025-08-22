Eccellenza 2025/26: definito il calendario di Bisceglie e Unione Calcio

È stato ufficializzato il calendario del campionato di Eccellenza pugliese 2025/2026, che vedrà ai nastri di partenza Bisceglie ed Unione Calcio.

Esordio casalingo per il Bisceglie che al “Ventura” ospiterà il Foggia Incedit sabato 31 agosto. Unione Calcio che se la vedrà con il Taranto, da decidere la data.

I derby tra le due formazioni biscegliesi sono fissati per il 19 ottobre (andata) e per il 15 febbraio 2026 (ritorno). All’ultima giornata (26 aprile), il Bisceglie farà visita all’Atletico Acquaviva, mentre l’Unione Calcio chiuderà la stagione in casa contro la Nuova Spinazzola.

Saranno poi ben sei turni i infrasettimanali: tre nel girone d’andata (2ª, 10ª e 13ª giornata) e tre in quello di ritorno (1ª, 10ª e 13ª). Le soste, invece, saranno tre: 28 dicembre, 29 marzo e 5 aprile.



ECCELLENZA/Puglia – IL CALENDARIO COMPLETO 2025/26

1ª GIORNATA (31.08.2025 h 15.30 – 18.12.2025 h 14.30): A. Toma Maglie-Atl. Racale, Atl. Acquaviva-Novoli, Bisceglie-Foggia Incedit, Bitonto-N. Spinazzola, Brilla Campi-Taurisano, Canosa-S. Massafra, Galatina-Brindisi, Taranto-UC Bisceglie, Ugento-Gallipoli, Virtus Mola-Polimnia.

2ª GIORNATA (04.09.2025 h 15.30 – 21.12.2025 h 14.30): Atl. Racale-Brilla Campi, Brindisi-Bitonto, Gallipoli-Galatina, Foggia Incedit-Canosa, Novoli-A. Toma Maglie, N. Spinazzola-Taranto, Polimnia-Bisceglie, S. Massafra-Atl. Acquaviva, Taurisano-Ugento, UC Bisceglie-Virtus Mola.

3ª GIORNATA (07.09.2025 h 15.30 – 04.01.2026 h 14.30): A. Toma Maglie-Gallipoli, Atl. Acquaviva-Taurisano, Bisceglie-Novoli, Bitonto-Virtus Mola, Brilla Campi-Brindisi, Canosa-Atl. Racale, Foggia Incedit-S. Massafra, Galatina-UC Bisceglie, Taranto-Polimnia, Ugento-N, Spinazzola.

4ª GIORNATA (14.09.2025 h 15.30 – 11.01.2026 h 14.30): Atl. Racale-Atl. Acquaviva, Brindisi-Ugento, Gallipoli-Brilla Campi, Novoli-Canosa, N. Spinazzola-Galatina, Polimnia-Foggia Incedit, S. Massafra-Bisceglie, Taurisano-A. Toma Maglie, UC Bisceglie-Bitonto, Virtus Mola-Taranto.

5ª GIORNATA (21.09.2025 h 15.30 – 18.01.2026 h 15): A. Toma Maglie-N. Spinazzola, Atl. Acquaviva-Brindisi, Bisceglie-Taurisano, Bitonto-Polimnia, Brilla Campi-UC Bisceglie, Canosa-Gallipoli, Foggia Incedit-Atl. Racale, Galatina-Taranto, S. Massafra-Novoli, Ugento-Virtus Mola.

6ª GIORNATA (28.09.2025 h 15.30 – 25.01.2026 h 15) Atl. Racale-Bisceglie, Brindisi-A. Toma Maglie, Gallipoli-Atl. Acquaviva, Novoli-Foggia Incedit, N. Spinazzola-Brilla Campi, Polimnia-S. Massafra, Taranto-Bitonto, Taurisano-Canosa, UC Bisceglie-Ugento, Virtus Mola-Galatina.

7ª GIORNATA (05.10.2025 h 15.30 – 01.02.2026 h 15) A. Toma Maglie-Virtus Mola, Atl. Acquaviva-UC Bisceglie, Bisceglie-Brindisi, Brilla Campi-Taranto, Canosa-N. Spinazzola, Foggia Incedit-Gallipoli, Galatina-Polimnia, Novoli-Atl. Racale, S. Massafra-Taurisano, Ugento-Bitonto.

8ª GIORNATA (12.10.2025 h 15.30 – 08.02.2026 h 15): Atl. Racale-S. Massafra, Bitonto-Galatina, Brindisi-Canosa, Gallipoli-Bisceglie, N. Spinazzola-Atl. Acquaviva, Polimnia-Novoli, Taranto-Ugento, Taurisano-Foggia Incedit, UC Bisceglie-A. Toma Maglie, Virtus Mola-Brilla Campi.

9ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 15.02.2026 h 15): A. Toma Maglie-Bitonto, Atl. Acquaviva-Taranto, Atl. Racale-Taurisano, Bisceglie-UC Bisceglie, Brilla Campi-Galatina, Canosa-Virtus Mola, Foggia Incedit-N. Spinazzola, Novoli-Gallipoli, S. Massafra-brindisi, Ugento-Polimnia.

10ª GIORNATA (23.10.2025 h 15.30 – 19.02.2026 h 15): Bitonto-Brilla Campi, Brindisi-Foggia Incedit, Gallipoli-S. Massafra, Galatina-Ugento, N. Spinazzola-Bisceglie, Polimnia-Atl. Racale, Taranto-Novoli, UC Bisceglie-Canosa, Virtus Mola-Atl. Acquaviva.

11ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15); A. Toma Maglie-Ugento, Atl. Acquaviva-Galatina, Atl. Racale-Brindisi, Bisceglie-Taranto, Brilla Campi-Polimnia, Canosa-Bitonto, Foggia Incedit-Virtus Mola, Novoli-N. Spinazzola, S. Massafra-UC Bisceglie, Taurisano-Gallipoli.

12ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): Bitonto-Atl. Acquaviva, Brindisi-Novoli, Gallipoli-Atl. Racale, Galatina-A. Toma Maglie, N. Spinazzola-S. Massafra, Polimnia-Taurisano, Taranto-Canosa, Ugento-Brilla Campi, UC Bisceglie-Foggia Incedit, Virtus Mola-Bisceglie.

13ª GIORNATA (06.11.2025 h 14.30 – 05.03.2026 h 15): A. Toma Maglie-Polimnia, Atl. Acquaviva-Brilla Campi, Atl. Racale-UC Bisceglie, Bisceglie-Galatina, Canosa-Ugento, Gallipoli-Brindisi, Foggia Incedit-Bitonto, Novoli-Virtus Mola, S. Massafra-Taranto, Taurisano-N, Spinazzola.

14ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 15): Bitonto-Bisceglie, Brilla Campi-A. Toma Maglie, Brindisi-Taurisano, Galatina-Canosa, N. Spinazzola-Atl. Racale, Polimnia-Gallipoli, Taranto-Foggia Incedit, Ugento-Atl. Acquaviva, UC Bisceglie-Novoli, Virtus Mola-S. Massafra.

15ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): Atl. Acquaviva-Polimnia, Atl. Racale-Taranto, Bisceglie-Brilla Campi, Brindisi-N. Spinazzola, Canosa-A. Toma Maglie, Gallipoli-UC Bisceglie, Foggia Incedit-Ugento, Novoli-Bitonto, S. Massafra-Galatina, Taurisano-Virtus Mola.

16ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): A. Toma Maglie-Atl. Acquaviva, Bitonto-S. Massafra, Brilla Campi-Canosa, Galatina-Foggia Incedit, N. Spinazzola-Gallipoli, Polimnia-Brindisi, Taranto-Novoli, Ugento-Bisceglie, UC Bisceglie-Taurisano, Virtus Mola-Atl. Racale.

17ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 16): Atl. Racale-Bitonto, Bisceglie-A. Toma Maglie, Brindisi-UC Bisceglie, Canosa-Atl. Acquaviva, Gallipoli-Virtus Mola, Foggia Incedit-Brilla Campi, Novoli-Galatina, N. Spinazzola-Polimnia, S. Massafra-Ugento, Taurisano-Taranto.

18ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 19.04.2026 h 16): A. Toma Maglie-S. Massafra, Atl. Acquaviva-Foggia Incedit, Bitonto-Gallipoli, Brilla Campi-Novoli, Canosa-Bisceglie, Galatina-Taurisano, Taranto-Brindisi, Ugento-Atl. Racale, UC Bisceglie-Polimnia, Virtus Mola-N. Spinazzola.

19ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 26.04.2026 h 15): Atl. Racale-Galatina, Bisceglie-Atl. Acquaviva, Brindisi-Virtus Mola, Gallipoli-Taranto, Foggia Incedit-A. Toma Maglie, Novoli-Ugento, N. Spinazzola-UC Bisceglie, Polimnia-Canosa, S. Massafra-Brilla Campi, Taurisano-Bitonto.