Eagles Bisceglie rimontato a Terlizzi in Coppa Puglia

Si chiude con pirotecnico 3-3 il match d’andata del Primo Turno della Coppa Puglia tra Real Olimpia Terlizzi e Eagles Bisceglie andato in scenda domenica scorsa.

Avvio in salita per i biscegliesi con gli avversari pronti a sfruttare un calcio di rigore. L’estremo Papagni salva il possibile svantaggio con un grande intervento. Passato il momento delicato gli uomini di mister Lopopolo passano in vantaggio con Giuseppe Suglia con la rete che vale lo 0-1 all’intervallo. Nella ripresa Terlizzi che parte bene e trova la via del pari. Eagles che rimettono la freccia ancora con Giuseppe Suglia capitalizzando al meglio le azioni create e portandosi sul 3-1 grazie a Raffaello Suglia con una azione di ripartenza. Nel finale accade di tutto: Eagles in 10 uomini e Real Olimpia Terlizzi che sfrutta al meglio la situazione, prima accorciando le distanze e poi impattando a pochi secondi dal triplice fischio. Il 3-3 finale rimanda il verdetto sul passaggio del turno al match di ritorno previsto per il 9 ottobre.