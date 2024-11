Eagles Bisceglie fuori dalla Coppa Puglia, ora testa al campionato

Termina al secondo turno il cammino in Coppa Puglia dell’Eagles Bisceglie sconfitto ieri pomeriggio nella gara di ritorno dal Triggiano.

In quel di Capurso gli uomini allenati da Claudio Lopopolo partono con il vantaggio del 2-0 maturato nel match d’andata al “Di Liddo”. Padroni di casa che nel corso della prima frazione di gioco rimettono tutto in equilibrio con il 2-0 che manda le due squadre al riposo. Nella ripresa i biscegliesi, in formazione rimaneggiata, provano la reazione ma nel momento migliore subisce la terza marcatura di giornata. Triggiano che nel finale realizza la rete del definitivo 4-0 con tabellino firmato dalla doppietta di De Cristoforo e le reti di Mariani e Scioscia.

Eagles Bisceglie che adesso deve voltare pagina per tornare alle vicende del campionato di Seconda Categoria. Domenica 10 novembre, ore 14.30, c’è la trasferta sul campo dello Stornarella quinta forza del torneo dopo cinque giornate.