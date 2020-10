È tempo di esordio per il Bisceglie Calcio, Bucaro: “Superare difficoltà con carattere”

Dopo tanta attesa è arrivato il momento dell’esordio per il Bisceglie Calcio che, domenica 11 ottobre, alle ore 20.00, scenderà in campo al “Ventura” per affrontare la Turris nell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di serie C girone C.

Si passa così a far parlare il calcio giocato, dopo una estate turbolenta, con l’acquisizione del titolo da parte di Vincenzo Racanati, successivamente l’allestimento della rosa per il campionato di serie D ed infine, l’ammissione al campionato di serie C con conseguente modifica dello staff tecnico e acquisti di giocatori di categoria, in ultimo Maxime Giron.

Un Bisceglie che è ancora un cantiere aperto e, nelle prossime ore, non si escludono ulteriori operazioni di mercato visto la proroga del termine al 12 ottobre.

“E’ arrivato il momento di scendere in campo – afferma mister Bucaro -. In questo inizio di campionato andremo avanti sulle cose fatte sinora, anche perché sono arrivati tanti giocatori che hanno poco minutaggio. La Turris – continua il tecnico nerazzurro – è una squadra neopromossa, mi ha colpito l’entusiasmo e il modo di giocare. Inoltre, la squadra campana è’ l’avversario piu’ difficile da affrontare in questo momento. Dobbiamo fare la nostra partita, all’inizio troveremo qualche difficoltà, ci aspetterà un periodo intenso. Mi preoccupa però, che in questo momento non abbiamo una condizione ottimale. Le scelte si baseranno su chi sta meglio sotto l’aspetto fisico, chi è piu’ affidabile a livello fisico giocherà. I cinque cambi saranno importanti perché possiamo far rifiatare chi partirà dall’inizio. Giocheremo ogni tre giorni, a livello di gioco ci vorrà di tempo ma mi auguro come mentalità siamo già pronti subito. Dobbiamo essere cattivi, sarà un anno di sofferenza e dobbiamo essere pronti a soffrire”.

Bucaro si sofferma anche sul mercato: “Sono soddisfatto circa il mercato condotto sinora, siamo abbastanza completi, ci manca qualcosa a livello difensivo ma faremo sicuramente qualche innesto. Abbiamo un certo modo di disputare la partita, la gestione, in questa categoria, non è facile”.

Una partita che si preannuncia molto ostica in quanto la Turris, ha ottenuto due vittorie in altrettante gare disputate entrambe di misura. (1-0 contro la Virtus Francavilla e 2-1 contro la Viterbese).

Delle tre reti sinora siglate, due portano la firma di Franco Daniele ed una di Luca Giannone.

Bisceglie e Turris si ritrovano dopo cinque anni. Nell’ultimo precedente, i biscegliesi si imposero per 4-1, nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie D girone H.

La gara sarà diretta da William Villa di Rimini coadiuvato da Vitale di Ancona e Catani di Fermo. Il quarto uomo sarà Ursini di Pescara.