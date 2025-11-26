E’ tempo del derby di Coppa per Unione Calcio e Bisceglie

Archiviato temporaneamente il campionato è nuovamente tempo di Coppa Italia per Unione e Bisceglie che si sfideranno domani, 27 Novembre alle ore 18.00, nel match d’andata delle semifinali della competizione regionale.

Una partita molto equilibrata considerando che le due squadre stanno vivendo un buon momento di forma, occupano rispettivamente la quinta e la prima posizione in graduatoria e sono reduci delle vittorie, entrambe per 2-1 rispettivamente contro Taurisano ed Ugento.

Una cosa è certa. Dopo quasi un decennio anni ci sarà una squadra biscegliese a giocarsi la finale regionale (non accadeva dal Gennaio 2017 quando gli azzurri sfidarono a Gravina la Team Altamura perdendo la finale ai calci di rigore).

Si tratta del secondo derby stagionale il primo in assoluto in Coppa. Nell’ultimo precedente in campionato, le due squadre pareggiarono per 1-1. Al vantaggio siglato da Graziano replicò Saani con una pregevole rovesciata.

Foto: Marcello Papagni