E’ subito derby Unione-Bisceglie in Eccellenza, anticipo mattutino per il Don Uva

Dopo aver disputato i rispettivi match d’andata della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione è tempo di debutto in campionato per Bisceglie, Unione Calcio e Don Uva che scenderanno in campo domenica 10 settembre.

E’ subito derby per le due squadre biscegliesi impegnate nel massimo torneo regionale. Un match che vedrà il Bisceglie voglioso di dimenticare la sconfitta patita nel match di Coppa contro il Corato che ha portato ad un avvicendamento in panchina (Di Meo al posto di Passiatore). Bisceglie Calcio che ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto con Diego Pantoja, Nicolò Scarimbolo e Michele Zinfollino. Il centravanti spagnolo è rientrato in patria, Scarimbolo si è accasato al Borgorosso Molfetta (in cui aveva già militato lo scorso anno), mentre Zinfollino passa al Corato

L’Unione Calcio, invece, vuole partire con il piede giusto anche in campionato dopo la vittoria per 2-0 nella competizione regionale con il Borgorosso Molfetta. La gara, salvo modifiche, si disputerà al “Di Liddo” con fischio d’inizio alle ore 15.30. Si tratta della terza stracittadina tra le due compagini con il bilancio che pende a favore dei nerazzurri con due affermazioni in altrettanti incontri.

Anticipo alle 11.00 per il Don Uva che, sul sintetico cittadino, ospiterà la Virtus Palese Calcio nel primo incontro del campionato di Promozione girone A. Occasione propizia per vendicarsi, sportivamente parlando, del ko maturato nel match d’andata di Coppa (3-1 a favore della compagine barese). Per la gara di domenica mister Capurso potrà avvalersi delle prestazioni del difensore classe 2002 Antonio Preziosa proveniente in prestito dall’Unione Calcio.

Foto: Marcello Papagni