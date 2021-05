E’ l’ora della verità per il Bisceglie Calcio, Bucaro: “A Pagani senza pensare all’andata”

L’appuntamento con la gara più importante della stagione è arrivato. Vigilia del match di ritorno dei playout per il Bisceglie Calcio, che si prepara a scendere in campo domani, sabato 22 maggio, al “Marcello Torre” di Pagani, ospite della Paganese (fischio d’inizio ore 17.30).

I nerazzurri approcciano al match con in tasca la vittoria nell’andata (2-1), ma in casa biscegliese è forte la consapevolezza di doversi preparare per una “gara zero”, come spiega il tecnico stellato Giovanni Bucaro: “Sarà una finale – sentenzia -, l’ultima gara di una lunga stagione in cui ci si gioca tutto. Mi aspetto una gara ricca di tensioni ma anche di voglia da parte nostra: è la partita più importante”.

Tutto azzerato, o quasi. Come ogni finale che si rispetti: “Sarà una gara da giocare con la testa, in cui conterà anche l’esperienza, motivo per cui stiamo valutando tutte le situazioni possibili per comporre l’undici iniziale – spiega Bucaro -. Dovremo dimenticare la vittoria dell’andata ed essere consci che si partirà da un effettivo 0-0 per entrare nell’ottica di dover battagliare, giocando senza timore, pensando solo a noi stessi ed alla nostra partita. In queste gare – prosegue il tecnico stellato – salta ogni tipo di tatticismo: vincerà chi avrà più coraggio e chi saprà soffrire di più”.

Con il 2-1 incamerato al “Ventura”, il Bisceglie Calcio avrà a disposizione due risultati su tre (pareggio o vittoria), mentre la sconfitta, anche con il minimo scarto, premierebbe la Paganese, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Per la sfida del “Marcello Torre” mister Bucaro recupera gli squalificati Zagaria e Pedrini; arruolabili anche gli acciaccati Spurio e Sartore.

La sfida tra Paganese e Bisceglie sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como, che sarà coadiuvato da Riccardo Vitali (Brescia) e Massimo Salvalaglio (Legnano). Quarto ufficiale Valerio Maranesi della sezione di Ciampino.