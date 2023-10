Due vittorie e due sconfitte nel weekend del TT Dolmen Bisceglie

Seconda giornata di campionato in chiaroscuro per le quattro squadre della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie, impegnate nei tornei regionali, che ottengono due vittorie e due sconfitte.

Un derby molto combattuto ha caratterizzato il fine settimana delle due compagini partecipanti al torneo di Serie C2. Tra le mura amiche della palestra di via Sant’Andrea si sono infatti affrontate Tennis Tavolo Dolmen Bar Rondò e Tennis Tavolo Dolmen Lorusso Cucine & Design, con il successo dei primi con il punteggio di 6-1. A prevalere, dunque, è stata la formazione composta da Luigi Antonio Amati, Corrado Palumbo e Davide Troilo, brava a vincere la resistenza degli avversari, in particolare di Matilde Ingravalle capace di portare per ben due volte gli avversari al quinto set. Per il TT Dolmen Lorusso Cucine & Design, il punto della bandiera è però arrivato da Francesco Palumbo.

Dal campionato di Serie D1 arriva, invece, l’ottima vittoria esterna conquistata dal Tennis Tavolo Dolmen C&P Service, al termine di un confronto combattutissimo contro i tranesi del TT Azione Sicura. La compagine biscegliese si è infatti imposta per 3-4 grazie ai due punti ciascuno conquistati da Domenico Lupone e Giacomo Amati.

In Serie D2, la giovanissima compagine del Tennis Tavolo Dolmen Pizzeria La Fontana cede per 1-6 al Casamassima, formazione decisamente più avanti dei biscegliesi in termini di esperienza. Al di là del punteggio, infatti, la società può essere soddisfatta delle buone prestazioni fornite dagli atleti Emanuele Troilo, Vittorio Sinisi, Anita Dell’Olio, Simone Povia, alcuni di essi all’esordio assoluto nella categoria, circostanza rimarcata dal direttore tecnico del TT Dolmen Bisceglie, Girolamo dell’Olio, il quale ha aggiunto che la volontà dello staff tecnico è quella di proseguire su questa strada continuando a far esordire i ragazzi nel torneo di Serie D2.

Il prossimo appuntamento per le compagini cittadine è fissato per sabato 21 e domenica 22 ottobre con la terza giornata dei rispettivi campionati regionali. In Serie C2 spicca lo scontro al vertice tra TT Dolmen Rondò Caffè e TT Corato Progetto Vending mentre il TT Dolmen Lorusso Cucine & Design sarà impegnato contro il TT Corato Sata. Nel torneo di Serie D1 il TT Dolmen C&P Service ospiterà la Virtus Barletta mentre in quello di D2 riceverà la squadra B del CTT Trani.