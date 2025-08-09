Due rinnovi in casa Atletico Bisceglie, Mastrototaro e Porro restano in rossoblù

Continua con due conferme il mercato dell’Atletico Bisceglie che, in vista della stagione che la vedrà impegnata in Terza categoria, ha annunciato i rinnovi nel reparto avanzato di Sergio Mastrototaro e Francesco Porro.

Mastrototaro, classe 2004, prolunga il proprio rapporto con la formazione biscegliese dopo essere arrivato nel finale dello scorso campionato. Nonostante le sole cinque partite disputate tra Terza categoria e coppa, il giovane esterno è riuscito a lasciare il segno siglando due reti e fornendo buone prestazioni ogni volta che è stato chiamato in causa.

Importante è anche la riconferma dell’attaccante Francesco Porro, classe 2003, che resta all’Atletico Bisceglie dopo aver disputato anch’egli la seconda metà di stagione in maglia rossoblù. Arrivato lo scorso dicembre, Porro cerca il riscatto dopo aver convissuto con alcuni problemi fisici nel finale di campionato che ne hanno limitato le presenze ed il rendimento in campo. Nonostante ciò, la società ha scelto di puntare su di lui in virtù delle sue caratteristiche fisiche che possono rappresentare una risorsa preziosa nel prossimo campionato. (FOTO: SERGIO PORCELLI)