Due rinforzi ispanici per l’Unione Calcio

Due rinforzi ispanici per l’Unione Calcio, che si rinforza in vista della stagione 24/25 con due calciatori spagnoli; Alejandro Lutzardo Sierra e Adrián Alberto Luis.

La dirigenza azzurra comincia l’opera di ristrutturazione della rosa con due rinforzi, rispettivamente nei ruoli di portiere e difensore centrale:

Alejandro Lutzardo Sierra, portiere strutturato classe ’99, nativo di Santa Cruz de Tenerife e cresciuto calcisticamente con il Xerex Cd, per poi passare allo Esporles (Terza divisione spagnola). Nel mercato invernale 2021 l’avventura in Polonia, con Warka e Wikielec, per poi rientrare in patria al Las Zocas; dall’estate 2022 arriva in Italia, approdando al Real Siti, poi nella passata stagione si divide tra Termoli e Foggia Incedit.

Invece il difensore Adrián Alberto Luis, classe ’99, centrale utilizzabile anche come esterno sinistro, fisicamente imponente, ma con un mancino molto educato; e formatosi nel Tenerife (Seconda divisione spagnola) per poi avere esperienze in quarta divisione ispanica con Vera Tenerife, Estepona e Las Zocas; adesso lo aspetta la prima esperienza fuori dai confini spagnoli.