Due operazioni in uscita in casa Bisceglie Calcio

Doppia operazione in uscita in casa Bisceglie Calcio alla vigilia del turno infrasettimanale che oggi vedrà scendere in campo i nerazzurro stellati contro l’Altamura (leggi qui).

È della tarda mattinata odierna la notizia dell’interruzione del rapporto con l’attaccante andriese Savino Leonetti che lasca il club con 1 gol in 14 presenze. Le due parti si sono accordate per la rescissione del contratto.

Di ieri invece la notizia della cessione a titolo definitivo di Brandon Goffredo al Valdinievole Montecatini, club militante nel girone A di Eccellenza. Classe 2001, Goffredo lascia Bisceglie per affrontare con entusiasmo l’esperienza agonistica in terra toscana.