Due innesti di spessore dal mercato per l’Unione Calcio Bisceglie

Importanti movimenti di mercato in casa Unione Calcio Bisceglie che ha completato gli arrivi alla corte di mister Angelo Monopoli di Daniele Guglielmi e Mohamed Saani.

Daniele Guglielmi, biscegliese classe 1998, è un difensore con trascorsi importanti. Ha esordito infatti, in Lega Pro a soli 15 anni con la maglia del Barletta ed ha fatto parte dell’Italia Under-20 Lega Pro. Guglielmi può vantare, inoltre, esperienze in Serie C e D con le maglie di Bisceglie, Olympia Agnonese, Cittanovese e Palmese, oltre che nella massima serie regionale con San Severo, Molfetta, Corato, Melfi (con cui ha vinto la Coppa Italia Dilettanti nella passata stagione). Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Ginosa.

Per Mohamed Saani (‘92) si tratta di un ritorno in azzurro dopo l’esperienza da dicembre 2022 alla fine della scorsa stagione in cui è stato il miglior marcatore stagionale azzurro con ben 17 reti. Per l’attaccante ghanese classe 1992, tanta esperienza in Italia. Infatti ha indossato le casacche di Gela e Taranto in serie C1, Licata, Noto, Vibonese, Tiger Brolo in serie D, Ebolitana, Gaeta, Atletico Vieste, Clodiense, Barletta e Molfetta (con cui ha vinto il campionato di Eccellenza 2019/20), Virtus Mola, Ginosa e Foggia Incedit. Nella stagione in corso ha messo a segno 6 reti (2 in campionato e 4 in Coppa) in 10 presenze tra le fila del Canosa.

I due calciatori vanno a rinforzare la rincorsa ai posti playoff dell’Unione attualmente al 4° posto in classifica. (Foto: Marcello Papagni)