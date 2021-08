Due importanti rinnovi per Sportilia Volley in vista della prossima stagione

Continua a prendere forma l’organico di Sportilia Volley in vista della nuova stagione che vedrà le biancazzurre cimentarsi per la prima volta nel campionato di Serie B2. Nelle ultime ore il sodalizio del presidente Grammatica ha annunciato le riconferme di Antonella Todisco e Lorenza Ottomano.

Due autentici perni della formazione biscegliese che, grazie all’apporto e all’esperienza di queste due atlete, ha sbaragliato la concorrenza nell’ultimo torneo di Serie C conquistando la storica promozione in Serie B2. Centrale, classe 1989, Lorenza Ottomano coglie finalmente l’opportunità di potersi confrontare con il volley di livello nazionale dopo una carriera d’altissimo profilo nel massimo campionato regionale, in particolare con le maglie di Primadonna Bari, Modugno, Barletta ed Andria.

Ancor più straordinaria la parabola dell’opposto biscegliese Antonella Todisco che, tornata in campo appena otto mesi fa dopo un’assenza di ben otto stagioni dovuta a motivi lavorativi, si ritrova ad affrontare un torneo affascinante come quello di Serie B2. Una riconferma meritata per la giocatrice classe 1990 la quale ha fornito un contributo eccezionale in termini di entusiasmo e determinazione nel corso dell’ultimo campionato.

Due rinnovi che aumentano il tasso di competitività nelle rotazioni a disposizione di coach Nicola Nuzzi il quale ha fortemente voluto confermare lo zoccolo duro della squadra in vista di un’annata davvero complessa nella quale Sportilia si appresta a combattere su ogni pallone per conquistare più punti possibile e raggiungere quanto prima la salvezza. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)