Due gol al Kick Off ed il Bisceglie Femminile vince all’esordio

Buona la prima per il Bisceglie Femminile che bagna l’esordio nel campionato di Serie A superando al PalaDolmen il Kick Off.

Neroazzurre tutte e disposizione del neo tecnico Giuseppe Di Chiano. Due le ex in campo: Elpidio per il Bisceglie e Annese tra le lombarde. Partono meglio le ospiti che in due occasioni provano la via del gol con tiri respinti dalla retroguardia biscegliese. Nicoletti nel giro di quaranta secondi ha due occasioni per sbloccare il risultato, ma senza fortuna. Al 6’ ci prova Montufo, ottimamente servita da Marino, palla fuori. Un minuto dopo è Naiara a non avere una buona mira. Ion fa la barba al palo con un diagonale rasoterra al 9’, preludio al gol del vantaggio a firma Elpidio che dalla destra scaglia un tiro potente che si stampa sulla traversa, oltrepassa la linea di porta e poi esce. Gli arbitri però danno il gol alla brasiliana. La reazione del Kick Off si traduce nella traversa esterna di Vanelli. Roster di mister Russo che perde Ziero, espulsa per due gialli rimediati nel giro di appena 45 secondi, ma il Bisceglie non sfrutta la superiorità numerica. Nel finale di tempo sale in cattedra Oselame con due importanti interventi su Vanelli e Annese.

Nella ripresa i ritmi calano notevolmente. Sussulto Bisceglie al 3’30” con il palo interno colpito da Elpidio. D’improvviso al 5’41” la spagnola Montufo fa partire un diagonale dalla distanza su cui nulla può Falconi; 2-0 Bisceglie e gara in salita per il Kick Off. Russo alza il baricentro della sua squadra, ma la difesa biscegliese non corre grandi rischi nella fase centrale del secondo tempo. Ghilardi prova ad impensierire Oselame, ma senza successo. Nel finale ospiti con Naiara quinta di movimento, ma la palla più ghiotta passa dalle parti di Vanelli che mette fuori da zero metri una imbucata dalla sinistra. Bisceglie che si impone 2-0 e che guarda col sorriso alla lunga sosta prima di tornare in campo il 31 ottobre.

BISCEGLIE FEMMINILE-KICK OFF 2-0 (1-0 p.t.)

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Ion, Marino, Elpidio, Montufo, Pati, Giuliano, Soldano, Caballero, Pascual, Loconsole. All. Di Chiano



KICK OFF: Falconi, Ziero, Vanelli, Bovo, Naiara, Ghilardi, Annese, Toth, Donato, Brugnoni, Scarcella. All. Russo



MARCATRICI: 11’51” p.t. Elpidio (B), 5’41” s.t. Montufo (B)



AMMONITE: Ziero (K), Ghilardi (K)

ESPULSE: al 14’39” del p.t. Ziero (K) per somma di ammonizioni



ARBITRI: Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Giovanni Losacco (Bari) CRONO: Pasquale Marcello Falcone (Foggia)