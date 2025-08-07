Due giovani talenti potenziano il reparto difensivo del Bisceglie Calcio, oggi allenamento congiunto

Il Bisceglie Calcio annuncia l’arrivo di due nuovi innesti per la retroguardia provenienti dall’Audace Barletta: si tratta del classe 2005 Vito Nacci e del 2007 Domenico Daleno.

Vito Nacci, difensore centrale appena ventenne, rappresenta un importante investimento per il futuro nonostante possa già contare su un ricco bagaglio di esperienze alle spalle. Il giocatore si è formato nelle quattro stagioni all’interno del settore giovanile del Bari, in cui ha disputato anche alcune gare del Campionato Primavera. Durante l’annata appena trascorsa si è fatto notare tra le fila dell’Audace Barletta, con cui ha trionfato in Promozione da assoluto protagonista.

Domenico Daleno è un difensore moderno estremamente duttile, in grado di ricoprire vari ruoli nel reparto arretrato. Il prospetto classe 2007 ha mosso i primi passi nelle giovanili del Barletta, per poi mettersi in luce con la maglia dell’Audace in cui ha collezionato ben 16 presenze. A Bisceglie potrà nuovamente lavorare al fianco di Nacci sotto l’attenta guida di mister Di Meo, chiamato a valorizzare ulteriormente i tanti under presenti in rosa.

Bisceglie che dopo dieci giorni di intensi allenamenti al “Ventura” prosegue la sua preparazione estiva innestando la marcia superiore: la squadra allenata da Pino DI Meo si metterà alla prova oggi, a partire dalle 17, in un allenamento congiunto con il Gravina in casa di quest’ultimo, allo Stadio Comunale “Stefano Vicino” di Gravina in Puglia. L’appuntamento è aperto al pubblico.

Un impegno certamente degno d’interesse, visto che i gialloblù fanno parte del Girone H della Serie D 2025/26 e sono ormai da anni una presenza fissa del quarto livello del calcio italiano: una realtà calcistica significativa con cui i calciatori confermati e i nuovi arrivi in casa nerazzurra potranno confrontarsi in vista degli impegni ufficiali.