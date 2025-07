Due conferme per il Bisceglie Calcio, Di Fulvio e Martinez restano in nerazzurro

Arrivano due conferme in casa Bisceglie Calcio in vista dell’ormai imminente stagione 2025/26. Restano in nerazzurro due protagonisti dello scorso campionato di Eccellenza: il difensore centrale Di Fulvio e il centrocampista Martinez.

Di Fulvio, argentino classe 1992, continuerà a guidare la retroguardia biscegliese dopo aver collezionato 24 presenze tra campionato e playoff nello scorso campionato, impreziosite anche due reti contro Polimnia e Ginosa. La grande fisicità del difensore, alto un metro e 83 centimetri, gli consente di poter spiccare in fase di marcatura, una dote mostrata parecchie volte nell’ultimo torneo. Importante anche la permanenza a Bisceglie del centrocampista spagnolo Martinez, autentico punto di riferimento della mediana nella seconda parte della scorsa stagione. Da novembre in avanti, infatti, Martinez è sceso in campo 22 volte mostrando grande duttilità tattica e una notevole visione di gioco, qualità che consentono al classe 1999 di poter essere impiegato a centrocampo in tutti i ruoli. Da non sottovalutare, inoltre, la grande capacità sui calci piazzati che offre a Martinez un’ulteriore arma in fase offensiva.

Due operazioni che confermano le grandi ambizioni della società nerazzurra, decisa a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. (FOTO: UFFICIO STAMPA AS BISCEGLIE 1913)