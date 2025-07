Due conferme importanti ufficializzate in casa Unione Calcio

Due conferme importanti in casa Unione Calcio Bisceglie: proseguiranno la loro avventura in azzurro il portiere Giovanni Lullo e l’esterno offensivo Luigi Zinetti.

Lullo, classe ’97, si è dimostrato nelle ultime annate una certezza tra i pali per i biscegliesi e continuerà ad essere garanzia di sicurezza per la porta azzurra anche per la prossima stagione.

Zinetti, invece, è una conferma importante per il reparto avanzato, che beneficerà della qualità e delle giocate dell’esterno classe ’95, fattori che tanto sono mancati nella seconda parte di stagione scorsa in seguito al suo grave infortunio; patito nel derby del 22 dicembre scorso contro il Bisceglie Calcio.

Foto: Marcello Papagni