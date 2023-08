Due conferme ed un ritorno nel “pacchetto under” dell’Unione Calcio Bisceglie

Non si ferma il mercato in casa Unione Calcio Bisceglie. La rosa si va a completare con la conferma di due ragazzi che andranno a comporre il “pacchetto under”, Saverio Lullo e Felice Petrignani, e il ritorno del giovane portiere andriese Andrea Di Bari.

Saverio Lullo (classe 2004), difensore andriese arrivato nella stagione scorsa in prestito dalla Fidelis Andria (con cui ha fatto tutta la trafila del settore giovanile), ha ben figurato raccogliendo 19 presenze disimpegnandosi come terzino destro o braccetto di destra nella difesa a tre. Un ragazzo educato, professionale e duttile che sicuramente potrà far fruttare l’esperienza raccolta durante lo scorso Campionato tra i “grandi”.

Felice Cristian Petrignani (2004) è il wonderkid azzurro. Attaccante o esterno offensivo nativo di Trani, ha debuttato con la prima squadra azzurra a soli 16 anni segnando subito un gol decisivo e mettendosi in luce nel proseguio della stagione tanto da meritarsi la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Under 18 della LND, guidata dal noto ex calciatore Giuliano Giannichedda, per la Lazio Cup oltre ad aver fatto parte della Rappresentativa Juniores pugliese. Per lui nella passata stagione l’esperienza in prestito al Bitonto (serie D) e il ritorno in maglia Unione da novembre con cui ha collezionato 10 presenze ed 1 rete.

Andrea Fedele Di Bari, portiere andriese del 2001, ha militato dalla stagione 2018/2019 per quattro stagioni in azzurro dimostrandosi estremo difensore affidabile e di categoria, tanto da guadagnarsi la chiamata del Bitonto in serie D nello scorso mercato estivo. Ora ritorna in azzurro per continuare a divertirsi e contendere il posto da portiere senior a Giovanni Lullo.

I tre calciatori sono già a disposizione di mister Angelo Monopoli in questi primi giorni di allenamenti precampionato.