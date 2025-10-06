Due bronzi per i giovanissimi del Team Bersaglieri al Campionato Regionale di Karate Under 14

Giornata di soddisfazioni per il Team Bersaglieri al Campionato Regionale Giovanile Under 14 di Karate, svoltosi al PalaPreziuso di Foggia. Le giovani atlete Irene Bombini e Grazia Lopopolo hanno conquistato la medaglia di bronzo, salendo sul podio e portando in alto i colori cremisi del team.

Meno fortunati, invece, Veronica Di Terlizzi e Sergio Pio Quagliarella, che si sono fermati ai ripescaggi dopo aver disputato ottimi incontri. Nonostante i punti ottenuti non siano sufficienti per accedere al Campionato Italiano di Karate, in programma il 18 e 19 ottobre al PalaPellicone di Roma, il bilancio resta positivo per la squadra, che continua a crescere e a mettere in evidenza nuovi talenti.

La stagione 2024/2025 è stata particolarmente complessa, segnata da lunghe interruzioni negli allenamenti e da una difficile ripartenza. Tuttavia, il gruppo ha saputo reagire con determinazione, trovando nuova energia e una nuova location per la ripresa delle attività agonistiche, che coinvolgono atleti di tutte le categorie, dagli Under 12 agli Under 21.

Gli atleti sono stati seguiti con professionalità dai tecnici Donato Cannone, responsabile della sezione Kata, e da Francesco Simone e Roberta Adesso, che hanno curato la preparazione degli atleti impegnati nel Kumite.

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di novità e iniziative per il 20° anniversario della fondazione del Team Bersaglieri. Tra i progetti più significativi, spiccano quelli di carattere sociale, con corsi gratuiti per bambini provenienti da contesti difficili. Attualmente, quattro ragazzi di Villa Giulia, seguiti da Suor Chiara, sono già stati accolti nel programma, e grazie all’adesione a Dote Famiglia 2025, altri giovani potranno partecipare gratuitamente alle attività sportive dal 1° dicembre 2025 al 1° giugno 2026.

Ogni mese sarà organizzato un evento dedicato, in vista della grande celebrazione dei vent’anni di attività del Team Bersaglieri, che continua a coniugare sport, educazione e solidarietà, confermandosi un’eccellenza del territorio nel promuovere i valori dello sport e dell’inclusione.