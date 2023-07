Due arbitri biscegliesi promossi nei ranghi nazionali: Losapio alla Can D, Di Gregorio in Can 5

Oltre alle prestigiose riconferme nei rispettivi ruoli di Emanuele Prenna (assistente arbitrale della Can di serie A e B) e di Nicola Gisondi (componente della Can 5 Elite), la nutrita pattuglia di arbitri biscegliesi appartenenti alla sezione AIA di Molfetta, presieduta da Antonio de Leo, ha ottenuto ulteriori soddisfazioni a seguito della formazione dei ruoli nazionali per la stagione 2023/24.

In evidenza le promozioni di due “fischietti” nei ranghi nazionali: il 25enne Vito Mattia Losapio (in foto M. Coribello) è salito dai CRA/CPA alla Can D, mentre il 27enne Sergio Antonio Di Gregorio è stato promosso dai ranghi regionali alla Can 5. Arbitro dal 2013 passato al livello regionale nel 2017, Losapio ha compiuto un’appagante trafila esordendo in Eccellenza nel febbraio 2020 in occasione della gara Ugento – Martina Franca e vanta nel complesso 30 direzioni nel massimo campionato dilettantistico pugliese.

Di Gregorio ha intrapreso il percorso arbitrale a 16 anni debuttando nelle categorie giovanili nel 2012. Tre anni più tardi la scelta del passaggio al calcio a 5, quindi dal 2017 in poi si è distinto per sei stagioni nei campionati regionali di C1 e C2 prima del meritato salto nella Can 5. Il panorama dei fischietti biscegliesi in ambito nazionale è completato dalle conferme di Antonio Di Reda (arbitro Can C), Danilo D’Ambrosio (assistente arbitrale Can D) e Luigi Musci (Can 5).

Mino Dell’Orco