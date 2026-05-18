Doppio successo per lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0: tris di vittorie tra Serie B1 e D1

Weekend da incorniciare per lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0, protagonista di due importanti affermazioni nei campionati maschili di Serie B1 e Serie D1.

Nel quarto turno del Campionato di Serie B1 maschile, il team biscegliese ha travolto il TC Porto Torres con un netto 6-0, conquistando un successo fondamentale per la classifica del girone.

La sfida si è praticamente decisa già al termine dei singolari, chiusi sul 4-0 grazie alle vittorie di Alessio Cardillo, Marco Bavaro, Manolo Baldini e Francisco Bahamonde Nicastro.

Nei doppi, a risultato ormai acquisito, lo Sporting ha completato l’opera confermando la superiorità mostrata nel corso dell’intera giornata. La coppia Bahamonde/Cardillo ha dominato Delogu/Bella con un doppio 6-1, mentre Baldini/Fernandez ha superato Manzanera/Fragasso per 6-4 6-4.

Grazie a questo successo, la formazione biscegliese sale a quota 5 punti dopo quattro giornate, consolidando il terzo posto nel girone alle spalle di TC Bolzano e Circolo Canottieri Roma.

Risultati singolari:

Alessio Cardillo b. Giovanni Bella 6-2 6-1

Marco Bavaro b. Xander Ferdinando Fragasso 6-4 6-3

Manolo Baldini b. Alessandro Procopio 7-5 6-4

Francisco Bahamonde Nicastro b. Alejandro Manzanera Pertusa 6-4 6-2

Classifica Serie B1 dopo la 4ª giornata:

TC Bolzano – 10 punti, 4 gare giocate Circolo Canottieri Roma – 9 punti, 4 gare giocate Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 – 5 punti, 4 gare giocate Tennis Modena – 4 punti, 3 gare giocate Chieti – 2 punti, 3 gare giocate TC Porto Torres – 2 punti, 3 gare giocate Voghera – 2 punti, 4 gare giocate

Buone notizie anche dalla Serie D1, dove lo Sporting ha superato in casa lo SC San Severo con il punteggio di 3-1.

Decisive le vittorie nei singolari di Federico Lobasso e Dante Pedone, mentre Domenico Roselli ha ceduto il proprio match. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato il doppio formato da Danilo Pappalettera e Dante Pedone, autore del punto che ha consegnato il successo finale alla formazione biscegliese. (credit foto: Alberto Pedone)