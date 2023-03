Doppio pareggio per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Un punto a testa per Don Uva e Virtus Bisceglie nei rispettivi incontri di campionato che le hanno viste protagoniste nella giornata odierna.

Pari interno del Don Uva che impatta per 2-2 contro la Nuova Daunia Foggia al “Di Liddo” nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di Promozione, girone A. La Notte al 32’ porta in vantaggio i biscegliesi che chiudono il primo tempo avanti di un gol. Nella ripresa il raddoppio a firma Preziosa al quarto d’ora di gioco. Poi i foggiani cambiano marcia ed impattano grazie alle marcature di Caggianelli e Carella. Don Uva che porta a casa l’ottavo pareggio stagionale salendo a quota 23 punti con un margine di 7 lunghezze sulla zona playout.

Pari a suon di gol invece per la Virtus Bisceglie che porta a casa un 3-3 dalla trasferta sul campo della Virtus Molfetta nella diciannovesima giornata di Prima Categoria, girone A. Quinto segno x stagionale per gli uomini di mister Piccarreta che salgono a quota 29 punti con tre lunghezze di vantaggio in zona playoff sul Top Player Minervino che però deve recuperare la gara contro l’Atletico Vieste.

