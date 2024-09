Doppio colpo in entrata per il Bisceglie Calcio

La squadra continua a lavorare sia sul campo che sul mercato, ufficializzando due nuovi acquisti. Si tratta dell’attaccante argentino Juan Ortiz e del difensore centrale Manuel Visani.

Importanti rinforzi per il gruppo guidato da Mister Valeriano Loseto, che ora può contare sulle qualità offensive del classe 1993 Juan Ortiz (in foto slider). Nato nella provincia di Buenos Aires, possiede anche il passaporto italiano per mezzo dei bisnonni di origini piemontesi. Cresciuto nei settori giovanili di Huracan e River Plate, passa poi ai messicani del Santos Laguna, con cui proprio in Italia partecipa al Torneo di Viareggio. Successivamente ha vestito le maglie di Liniers, Defensores de Belgrano e Justo Josè de Urquiza, prima di sbarcare in Italia nell’ottobre 2018. Tante esperienze vissute nel Bel Paese alternate tra Eccellenza e Serie D, ma è in Sicilia che la punta d’attacco argentina trova la sua consacrazione, trascinando a suon di gol lo Jonica, il Nissa ed ancora Budoni e Mazara. Il giocatore ha iniziato questa stagione sempre in Sicilia con la maglia del Favara in Serie D, ma non ha potuto dire di no alla chiamata del Bisceglie. Ora è pronto per questa nuova stimolante avventura, nella speranza di rappresentare il riferimento principale del settore offensivo nerazzurro.

Entra a far parte della famiglia stellata anche il difensore centrale classe 1999 Manuel Visani dotato di grande esperienza nonostante la giovane età. Nato a Foggia, a livello giovanile si distingue con la maglia della propria città e con quella del Finale FC in Liguria. Prosegue il proprio percorso di crescita a San Severo e al Grumentum Val D’Angri, prima di essere ingaggiato dal Barletta. Con la società biancorossa scende ben 16 volte in campo nella stagione 2022/23 terminata con i playoff nel girone H di Serie D. Dopo l’esperienza in Molise al Vastogirardi lo scorso anno, adesso il difensore dotato di un sinistro molto educato è pronto a dare il proprio contributo alla squadra allenata da Loseto.