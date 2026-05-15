Domenica 17 maggio lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0, in Strada del Carro 98, ospiterà una nuona giornata di campionato con due incontri di campionato in programma in contemporanea a partire dalle ore 9:00.
Sui campi in terra rossa si disputerà la sfida valida per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B1 tra Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e TC Porto Torres.
In contemporanea, sui campi in resina, andrà in scena l’incontro della quinta giornata di Serie D1 tra Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e SC San Severo.
Nel girone di Serie B1 la classifica vede al comando il TC Bolzano Internorm con 7 punti, seguito dal CC Roma a quota 6. Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 occupa attualmente il terzo posto a pari merito con Tennis Chieti, Country Club Voghera e TC Porto Torres, tutti a 2 punti, mentre chiude Tennis Modena ASD con 1 punto.
Per quanto riguarda la Serie D1, dopo quattro giornate guida il TC Fasano con 12 punti, davanti al TC Bitonto ASD con 7 e al New Country Tennis Angiulli con 6. Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 segue a quota 5, precedendo SC San Severo con 3 punti e Matchball Club Leporano fermo a zero.
Nel corso della giornata sarà possibile parcheggiare all’interno del circolo e usufruire del servizio bar curato da Botanicals, con colazione, pranzo e aperitivo a disposizione degli spettatori e degli appassionati presenti. (credit foto: Alberto Pedone)