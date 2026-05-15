Doppio appuntamento allo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0: in campo Serie B1 e Serie D1

Domenica 17 maggio lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0, in Strada del Carro 98, ospiterà una nuona giornata di campionato con due incontri di campionato in programma in contemporanea a partire dalle ore 9:00.

Sui campi in terra rossa si disputerà la sfida valida per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B1 tra Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e TC Porto Torres.

In contemporanea, sui campi in resina, andrà in scena l’incontro della quinta giornata di Serie D1 tra Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e SC San Severo.

Nel girone di Serie B1 la classifica vede al comando il TC Bolzano Internorm con 7 punti, seguito dal CC Roma a quota 6. Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 occupa attualmente il terzo posto a pari merito con Tennis Chieti, Country Club Voghera e TC Porto Torres, tutti a 2 punti, mentre chiude Tennis Modena ASD con 1 punto.

Per quanto riguarda la Serie D1, dopo quattro giornate guida il TC Fasano con 12 punti, davanti al TC Bitonto ASD con 7 e al New Country Tennis Angiulli con 6. Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 segue a quota 5, precedendo SC San Severo con 3 punti e Matchball Club Leporano fermo a zero.

Nel corso della giornata sarà possibile parcheggiare all’interno del circolo e usufruire del servizio bar curato da Botanicals, con colazione, pranzo e aperitivo a disposizione degli spettatori e degli appassionati presenti. (credit foto: Alberto Pedone)