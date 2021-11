Doppia sfida Bisceglie-Bari per Sportilia e Star Volley

Una doppia sfida Bisceglie-Bari. Si può riassumere così il programma del weekend delle due portacolori del volley cittadino, Sportilia Volley e Star Volley, impegnate oggi pomeriggio rispettivamente contro Primadonna Bari e Amatori Volley Bari.

Le prime a scendere in campo saranno le ragazze di coach Nuzzi che, alle ore 18.30 al Palasport di San Pio, affrontano le quotate padrone di casa con l’obiettivo di sbloccarsi in questo match valevole per il quarto turno del campionato di Serie B2. Le biancazzurre, infatti, sono ancora a quota 0 punti in questo avvio di stagione dopo aver ceduto per 3-1 sia contro Trani sia contro Potenza Picena nelle prime due giornate del torneo e dopo aver osservato il turno di riposo nello scorso fine settimana. L’avversario non è dei più semplici in quanto il Primadonna Bari ha già conquistato 5 punti in graduatoria nelle tre partite finora disputate nelle quali ha affrontato Montesilvano, Trani e Potenza Picena. Proprio nell’ultimo impegno, però, le baresi sono incappate nella prima sconfitta stagionale cedendo per 3-1 sul campo di Potenza Picena e quindi vorranno assolutamente riscattarsi per non perdere contatto con le zone nobili della classifica. Buone notizie per Sportilia arrivano dall’infermeria con Di Reda che dovrebbe tornare a disposizione del tecnico, resta invece indisponibile Telesca. Gli arbitri designati per la sfida sono Andrea Villano e Mario Chiechi.

Un’ora più tardi, al PalaDolmen, sarà la volta della Star Volley che tra le mura amiche ospita l’Amatori Volley Bari nel match d’esordio del campionato di Serie C. L’obiettivo dichiarato per le nerofucsia sono i tre punti, utili per lanciare immediatamente un segnale alle avversarie e mostrare fin dall’inizio la volontà del collettivo guidato da coach Maggialetti di centrare la promozione a fine stagione. Il mercato condotto dalla società in estate e, soprattutto, i test effettuati nel precampionato hanno offerto interessanti spunti al tecnico e fatto intravedere il potenziale della squadra ma non bisogna assolutamente sottovalutare la prima sfida ufficiale della stagione per non rischiare di doversi ritrovare già ad inseguire le rivali per la promozione. La gara tra Star Volley e Amatori Bari sarà diretta dagli arbitri Coscia e De Vanna e l’ingresso al PalaDolmen sarà gratuito per tutti gli appassionati previa esibizione del green pass. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)