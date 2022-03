Doppia operazione in entrata nel mercato dei Lions Bisceglie

Doppia operazione di mercato in casa Lions Bisceglie che ha annunciato gli arrivi del play-guardia Gabriele Petronella e il centro Fadilou Seck.

Petronella, materano (2002) vanta un passato nel vivaio della Stella Azzurra Roma, ha successicamente trascorso un’annata a Bassano e in seguito ha giocato nel Cus Bari in C Silver, a Isernia in C Gold mentre nella passata stagione ha vestito la canotta di Catanzaro, in B, realizzando 6.7 punti di media in 19.6 minuti di utilizzo. Un infortunio lo ha frenato dopo una apparizione in C Gold ad Altamura, sempre nella scorsa annata, adesso ha recuperato ed è a disposizione del roster biscegliese.

È un ritorno gradito dai tifosi biscegliesi, invece, quello di Seck, protagonista con i Lions nel 2020-21 (9.5 punti e 10.7 rimbalzi di media). Il pivot classe 1997, superate alcune difficoltà fisiche, si è rimesso in evidenza a Crema, nel girone B di Serie B (6.6 punti e 6.7 rimbalzi). Seck, nato in Senegal, si è trasferito in Italia all’età di tre anni: ha esordito appena 17enne in A2 con la maglia di Ravenna ed è entrato nel giro della nazionale Under 20. Prima di Bisceglie aveva fatto esperienza in B a Olginate e in seguito fatto rientro a Ravenna, sempre in A2.

“Abbiamo voluto puntellare un roster già molto giovane con altri due giocatori dall’età molto bassa ma di tutto rispetto per la categoria – dichiara il direttore sportivo Sergio Di Nardo. Queste due operazioni in entrata sono state effettuate con l’obiettivo di affrontare al meglio il rush finale della regular season e rimanere in quelle posizioni di vertice della classifica che ci siamo guadagnati con il duro lavoro”. Petronella e Seck saranno già disponibili per la partita di domenica sul parquet di Forio, il cui orario di inizio è stato anticipato alle ore 16.