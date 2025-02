Doppia operazione di mercato effettuata dai Lions Bisceglie

Doppia operazione di mercato effettuata questo pomeriggio da Lions Bisceglie, le ultime della stagione 2024/25.

“Il club nerazzurro – si legge nella nota – ha rescisso consensualmente l’accordo con l’ala-pivot Danny Camporeale assicurandosi le prestazioni dell’ala Alessio Macera”.

Termina quindi l’esperienza di Camporeale a Bisceglie ed ecco arrivare nel roster il 20enne originario di Formia che ha già debuttato in Serie B con la maglia della squadra della sua città. Nell’ultima stagione Macera ha vestito la casacca del Cassino (B Nazionale), mentre nel 2024/25 ha cominciato l’anno con Mola, realizzando 2.8 punti di media in 10 minuti di utilizzo.

Il suo inserimento consentirà alla compagine di coach Saputo di disporre di un’ulteriore rotazione in vista delle sfide della fase play in gold, a cominciare dalla trasferta di Piazza Armerina per il match in programma domenica 2 marzo.