Doppia importante conferma in casa Virtus Bisceglie

La Virtus Bisceglie blinda due pedine di sicura affidabilità in vista dell’avvio della prossima stagione: si tratta dell’attaccante Francesco Amorese e del difensore Francesco Basile.

Terza annata consecutiva con la maglia biancazzurra per Francesco Amorese, reduce da un biennio ricco di soddisfazioni che gli è valso la meritata permanenza. Il centravanti classe 1998 è entrato 13 volte nel tabellino dei marcatori durante le due stagioni trascorse. L’obiettivo da raggiungere nel prossimo campionato di Promozione sarà quello di aumentare la propria percentuale realizzativa, fornendo un contributo essenziale alla squadra allenata da mister Strippoli.

La compagine biscegliese prosegue il rapporto di fiducia con Francesco Basile, chiamato ad essere uno dei capisaldi della retroguardia biancazzurra. Il difensore classe 2004, con un passato tra le fila dell’Unione e della Nuova Spinazzola, ha trovato alla Virtus il suo ambiente ideale per esprimersi al meglio e si è guadagnato una ghiotta occasione per crescere ulteriormente.

